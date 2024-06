Las fiestas de la primavera recuerdan que el coronavirus sigue en Huelva

La Covid-19 dejó de tener -lo que parecía- un patrón estacional y el ligero repunte de las últimas semanas atestigua que el virus no sigue un calendario 'cerrado'. Así lo explica a este diario la epidemióloga de los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña, Blanca Botello, que señala que el 40% de las muestras que monitoriza el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía por IRA (infección respiratoria aguda) son de coronavirus. El resto corresponden a gripe y virus respiratorio sincitial.

Botello sostiene que la Covid-19 tuvo un comportamiento estable hace algunas semanas, con un "ligero" ascenso que no se tradujo en hospitalizaciones graves. En este sentido, los epidemiólogos monitorizan el coronavirus durante todo el año y, tras un invierno y primavera tranquilas, percibieron este tímido repunte que evidencia que el virus no sigue un patrón estacional como pudiera pensarse tiempo atrás, cuando se relacionaba más con aquellas épocas del año más frías. Hoy día, queda claro que no es cosa del calor o de las bajas temperaturas, sino que su propagación está más relacionada con el contacto social. Esa es la "hipótesis" que manejan los epidemiólgos.

En datos, la tasa provisional de Covid-19 correspondiente a la semana 23 -del 3 al 9 de junio y última disponible-, es de 80,6 casos por 100.000 habitantes, según los datos facilitados a este diario por la delegación territorial de Salud y Consumo. Es un ligero descenso respecto a la semana inmediatamente anterior -27 de mayo al 2 de junio-, cuando la incidencia era de 131,6 casos por cada 100.000 habitantes. Unos datos que explican la estrecha relación del contacto social y la movilidad con la propagación, dado que, justo antes, se celebraron varias romerías, entre ellas la del Rocío, además de las numerosas fiestas de primavera a lo largo de toda la comunidad andaluza -ferias, cruces de mayo y demás eventos-.

A este respecto, Blanca Botello evita la alarma sobre la infección por Covid-19, dado que "nuestra población tiene inmunidad suficiente con las vacunas e infecciones pasadas", si bien recuerda que el coronavirus sí que entraña riesgos para la población vulnerable, por lo que insiste en "tomar las precauciones pertinentes", véase la distancia social, el uso de mascarilla y la higiene de manos. Medidas que se resumen en tener responsabilidad social.

Sobre la propagación de Covid-19 en las últimas semanas en Huelva, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva, Jorge Juan García Maestre, advierte desde las farmacias "un repunte del virus", al tiempo que destaca que "estamos evitando el colapso de los centros de salud porque muchas veces la primera opción de las personas contagiadas es ir al médico". Por tanto, "llegan con dudas y les insistimos en que, si no tienen síntomas, no es necesario ir a su centro de salud", toda vez que "les hacemos llegar las recomendaciones de salud habituales".

Del mismo modo, desde la cooperativa farmacéutica Bidafarma atisban también un ascenso en la incidencia del coronavirus, medible en las ventas que hacen a las farmacias onubenses. A partir de la romería de El Rocío y respecto a las semanas anteriores, las boticas de la provincia "nos han pedido un 800% más de test de antígenos y un 400% más de mascarillas", en vista a satisfacer la demanda de los clientes.