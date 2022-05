Zakaria Boufaljat se queda a las puertas del podio en el Meeting Desafío Nerja

El atleta onubense Zakaria Boufaljat Es Seddyq, en otra gran carrera inteligente, roza el podio acabando en un excelente cuarto puesto en el III Meeting Desafío Nerja 2022 'Restaurantes Pulguilla - AYO', competición celebrada el miércoles, día 4, en el Estadio Enrique López Cuenca de Nerja (Málaga).

Entre 17 participantes, con un buen número de corredores de élite internacional, ejerció de liebre el burundés Rodrige Kwizera (Playas de Castellón), ganador del Cross Country World, que tiró de la prueba hasta los 3.500 metros, haciéndole la carrera a su compatriota Tierry Ndikwmwenayo (Playas de Castellón), noveno en el último Mundial de Cross, quien realizó tras su paisano el recorrido en solitario acabando en 13:06.58, logrando marca mínima (13:13.50) para el Mundial de Eugene (Estados Unidos).

En segundo puesto finalizó en 13:28.41 Santiago Catrofe Cacharron (Playas de Castellón), tercero en meta en 13:40.53 el crossista internacional Raúl Celada Álvarez (Atletismo Bikila), y cuarto con un tiempo de 13:44.74 Zakaria Boufaljat Es Seddyq (Cueva de Nerja); el crossista onubense, revelación nacional en la anterior temporada, de nuevo con cabeza y corazón fue de menos a más escalando posiciones; en el transcurso de la prueba lideró el segundo grupo perseguidor tras los tres atletas que viajaban en el primero, en el que abandonó Juan Antonio Pérez Moreno 'Chiqui Pérez' (Cárnicas Serrano).

Otros que también abandonaron en los sucesivos giros a la pista fueron el obstaculísta olímpico campeón de España universitario Daniel Arce Ibáñez (New Balance Team), el subcampeón de España de maratón Ibrahím Chakir Elosri (Atletismo Bikila), el plusmarquista nacional Ouassim Oumaiz Errouch (Cueva de Nerja) y Rubén Morales Fernández (Polideportivo Getafe), concluyendo en el quinto puesto en 14:14.64 el campeón de Europa sub 23 de 10.000 metros Eduardo Menacho Miralles (Alcampo Scorpio 71), sexto en 14:20.59 el subcampeón de Europa sub 20 de 5.000 metros David Cantero del (Cárnicas Serrano), séptimo en 14:21.28 David Palacio Martín (Clínicas Menorca CAUG).

Octavo en 14:32.38 concluyó el promesa Rubén Álvarez Perera (Universidad de Burgos), noveno en 14:39.20 el campeón de Andalucía sub 20 en 5.000 Javier Prieto Caballero (Cueva de Nerja), décimo en 14:41.80 el campeón de Andalucía 2021 en 3.000 Cristobal Valenzuela Guerrero (Cueva de Nerja), décimo primero en 14:42.79 Carlos Gallego Rodríguez (C.A.P.P.O.L), y décimo segundo en 14:47.32 el campeón de España sub 20 de 5.000 metros Jaime Migallón Estringana (Clínicas Menorca CAUG).