Toledo reclama al menos tres semanas de trabajo antes de volver a la competición

Este sábado a las 11:00 tendría que haber vuelto el fútbol a los campos federativos de La Orden con el partido ante el Levante U.D., que no se disputará debido al estado de alarma por la pandemia de COVID-19. Cerca ya de que toda España cumpla su segunda semana de confinamiento, Antonio Toledo no ha querido dejar pasar su cita habitual con unas declaraciones que, por segunda semana consecutiva, por desgracia no corresponde con la previa de un partido. Estos últimos días lo ha pasado, dentro del plano deportivo, "manteniendo vía telemática el contacto con el cuerpo técnico y repasando a diario el trabajo que hacen las jugadoras en sus domicilios". Además, "en lo personal" se mostró "preocupado por las noticias que nos llegan a diario y recluido en casa con mi esposa y mi pequeño de 14 meses".

El club ha sido actualidad a nivel nacional por ser uno de los primeros en solicitar un ERTE para la plantilla y el resto de empleados debido a la situación de incertidumbre que se vive. El técnico opinaba que "estoy totalmente de acuerdo" con este expediente de regulación temporal de empleo, que además "se hacía absolutamente necesario. Como ha manifestado ya públicamente nuestra presidenta era una forma necesaria para salvaguardar el futuro" de la entidad, y también para "poder hacer frente al día a día del club hasta ver el rumbo que toman los acontecimientos actuales".

Pese a que gran cantidad de empresas están acogiéndose a esta medida por causa de fuerza mayor, en el mundo del fútbol ha suscitado el desacuerdo del sindicato mayoritario de futbolistas: "Para nada estoy de acuerdo con las críticas de AFE y menos en una situación actual donde las competiciones están suspendidas según la RFEF y los clubes presentan los ERTE por fuerza mayor acogiéndose a un real decreto publicado por el Gobierno. Luego la autoridad competente será la que dará o quitará razones y no la AFE".

A pesar de que la Real Federación Española de Fútbol sigue insistiendo en acabar las competiciones, Antonio Toledo mostró su convicción que lo lógico es darla por finalizada: "sigo pensando lo mismo que la semana pasada. Para el fútbol no profesional es inviable retomar la competición en el mes de junio y se deben dar por finalizadas. El señor Rubiales, ocupando el puesto de responsabilidad que ocupa, debe ser más razonable y menos vehemente. La realidad es que a día de hoy van cuatro mil cien muertos en España y esto va para largo. Por tanto, ahora pensar en retomar las competiciones es absurdo".

Una vez que esto acabe los clubes necesitarán tiempo para planificar la próxima temporada en lo deportivo y económico"

Sin embargo, analizó también la posibilidad de retomar la Primera Iberdrola una vez las autoridades den permiso para retomar la práctica del fútbol: "Lo lógico es que, una vez que esto acabe, los clubes necesiten un tiempo para planificar la próxima temporada en lo deportivo y en lo económico porque habrá que reajustar los presupuestos, dada la situación que vivimos, y no se puede estar jugando en el mes de julio y acabar como sea", destaca el técnico del conjunto onubense.

Considera que, como se diría en el lenguaje coloquial, eso sería intentar finalizar la competición "en plan compadre, más mal que bien y sin tiempo material reanudar la siguiente. Eso es imposible. Los deportistas, después de estar meses parados y entrenando en su casa, no pueden volver a la competición en menos de 3 semanas. Y jugar 2 o 3 partidos por semana, con viajes de un lado a otro de la geografía nacional, es ridículo pensarlo".

Para finalizar, lanzó un nuevo mensaje a "sportinguistas y ciudadanos en general", a los que recordó que "estamos pasando unos días complicados y difíciles por las noticias y el confinamiento, pero estamos siendo responsables y pronto venceremos este mal sueño. Mucho ánimo a todos y sigamos siendo fuertes. Un abrazo enorme para todos".