El Sporting Huelva, Ciudad que Marca afronta mañana a las 12:00 en los campos federativos de La Orden su partido de la 31ª jornada en Primera Iberdrola, en el que recibirá al Real Club Deportivo de La Coruña.

Lo hace tras haber sido aplazado partido ante el FC Barcelona por la final de la UEFA Women’s Champions League, lo que ha servido para poder incluso descansar varios días y reponer fuerzas para este partido: “las jugadoras necesitaban este breve descanso para recuperar energías y así se ha visto a lo largo de estas semanas”, señaló Jenny Benítez.

La entrenadora onubense también señaló que “la plantilla está muy bien” de cara al compromiso ante el equipo gallego. Anímicamente están muy bien, está el grupo muy unido, esperando a que llegue el domingo, que es una nueva final para nosotros. El Dépor se juega mucho también, como jugaba el Logroño. Nosotros tenemos que ir a por todas y a ganar”.

En el caso de victoria, el equipo onubense eliminará de su lucha a otro rival directo por la permanencia y, podría conseguir incluso la permanencia si el Santa Teresa no consigue los tres puntos en liza en su partido ante el Logroño, ya que el conjunto extremeño deberá jugar la próxima semana su partido aplazado en Zubieta.

Así lo recordaba Jenny Benítez, para quien “somos un equipo que dependemos de nosotros mismos, sacamos bastantes puntos a la zona de descenso y es lo que les he transmitido a ellas” durante la semana. “Nosotros, ganando el domingo, prácticamente tenemos casi sentenciada la permanencia. Sería algo desastroso si no lo consiguiésemos, porque estamos muy lejos del descenso ahora mismo”.

Así, lograr la permanencia de manera virtual o ya matemática será el objetivo del Sporting Huelva, Ciudad que Marca en este partido, y para ello solo vale la victoria en La Orden, campo que está siendo un fortín en este tramo final de temporada, como era el objetivo del primer equipo sportinguista.

La entrenadora del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, al respecto, recordó que “si ganamos eliminamos a un rival, ya no tendría que ver con nuestra pelea y, nada, a seguir trabajando. Allí en Galicia tuvimos las mejores oportunidades pero no conseguimos marcar el gol. Ellas sí definieron bien e hicieron buen trabajo defensivo”, decía recordando el partido de la primera vuelta. “A intentar ganarle al Dépor, que no le hemos ganado desde que subió a Primera y es lo que nos queda, mirar el partido como si fuera una final”.

Jenny Benítez no podrá contar por una lesión de larga duración Mikela Waldman, a quien sus compañeras quieren dedicarle la consecución de la permanencia.