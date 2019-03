Al Sporting Puerto de Huelva solo le vale puntuar

El Sporting Puerto de Huelva afronta mañana a las 13:00 (hora peninsular) en el campo de La Palmera su compromiso de la 16ª jornada de la Liga Iberdrola, en el que visita a la UD Granadilla Tenerife.

Antonio Toledo ha centrado sus esfuerzos esta semana en recuperar al máximo número de jugadoras de las molestias que arrastraban en los últimos días para este encuentro, así como en el estado anímico del plantel tras los últimos resultados, que han vuelto a colocar al equipo en una posición complicada en la tabla a falta de solo cinco jornadas. El técnico comentó al respecto en la previa que “llevamos dos partidos la verdad es que bastante flojos ante el Valencia y el Logroño. Mantenemos una irregularidad grande a lo largo de toda la temporada porque ante equipos teóricamente superiores el equipo ha demostrado un potencial grande pero en los partidos casa y en el partido del Valencia también no hemos estado a la altura en un momento muy decisivo de la competición y no nos queda otra que reponernos del partido del Logroño, mirar hacia adelante e ir a Tenerife pasando página de lo que ocurrió el domingo”.

La trascendencia que tenía el encuentro del pasado domingo, tras la derrota, se traslada al de Tenerife: “ya les he dicho a ellas que ya son cinco finales, vamos a necesitar esos cinco o seis puntos y, cuanto antes se consigan, mejor, porque no podemos estar supeditados a resultados de otros equipos porque ahora mismo, en la parte final de la temporada, va a haber muchísimas sorpresas. Equipos que no se juegan nada, ya hemos visto el domingo pasado en el Athletic - Espanyol, resultado muy sorprendente. Se van a seguir dando resultados sorpresa y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar los puntos sin depender de los demás”.

El técnico está pendiente del estado del plantel y ofrecerá la lista de convocadas tras la última sesión de la semana, la de esta tarde en los campos federativos de La Orden. La expedición volará mañana sábado a Tenerife, donde se concentrará pernoctará la noche previa al partido, como es habitual en cada desplazamiento. En esta ocasión intentará por vencer por primera vez en Granadilla de Abona tras tres temporadas del conjunto canario en la élite: “el primer año empatamos y los otros dos hemos perdido. Es un equipo que está ahora mismo en un muy buen nivel, está acabando la temporada bastante bien y es un rival siempre difícil. Por tanto, ya sabemos que tenemos que estar a un nivel alto para traernos algún punto de Tenerife”.