El tropiezo más inoportuno del Sporting Puerto de Huelva con el Logroño

El Sporting Puerto de Huelva vuelve a tropezar ante un rival directo en los campos federativos de La Orden, esta vez ante el CD Escuelas de Fútbol de Logroño, ante el que perdió por 0-2 incapaz de neutralizar el juego directo que proponía el conjunto riojano. De hecho, el encuentro comenzó con un remate de Jade desviado a córner a mano cambiada por Sara Serrat en el primer minuto, y un balón atrás de Barbra Banda que remató Jade alto desde la frontal (3’). La primera ocasión del Sporting fue una falta colgada al área por Elena Pavel (5’). El disparo de Anita en el área lo detuvo Andrea de la Nava. Sin embargo, el equipo logroñés cada vez que llegaba lo hacía con peligro, como en un mano a mano en el área de Barbra Branda con Sara Serrat, que detuvo el flojo disparo de la jugadora visitante. El Sporting Puerto de Huelva lo intentó un par de minutos después por mediación de Paloma López, cuyo centro desde la línea de fondo lo atrapó Andrea de la Nava (15’).

Barbra Banda volvió a intentarlo en el minuto 17 con un disparo desde la línea de fondo tras recibir un balón en profundidad de Ana Velázquez. La pelota la atrapó Sara Serrat. El primer tanto llegó en el minuto 24, en una contra tras un disparo de Flor Bonsegundo tras una apertura de Raquel Fernandes. Barbra Branda se plantó delante de Sara Serrat y adelantó a las suyas con un disparo al fondo de la red que no pudo detener la guardameta onubense. Sí que se hizo con el balón Sara Serrat a la media hora de partido para adelantarse en un centro peligroso a Jade Boho (30’).

Lo intentó Yulia Kornievets con un disparo despejado a córner por la guardameta riojana a falta de ocho minutos para el descanso. El rechace posterior al saque de esquina acabó con un buen disparo de Raquel Fernandes desde la frontal que detuvo en dos tiempos Andrea de la Nava (38’). Un par de minutos después, Yulia Kornievets protagonizó en el área una dejada de cabeza para Anita, que disparó alto, aunque la jugada, última ocasión del primer tiempo, estaba invalidada por fuera de juego.

La segunda mitad comenzó con un disparo a los cuatro minutos de Vanesa Santana que desvía a córner Sara Serrat. Un minuto después lo intentó el Sporting Puerto de Huelva por mediación de Raquel Fernandes, que vio cómo sacaba una mano Andrea de la Nava para despejar el balón. El rechace le cayó a Yulia Kornievets, cuyo disparo atrapó la guardameta visitante. Siguió un disparo desviado de Flor Bonsegundo desde la línea lateral del área (52’) y un córner botado por la propia argentina, que fue directamente a las manos de Andrea de la Nava (56’).

Una falta de Sandra Bernal junto al pico del área la lanzó alta Saray García (65’). Tres minutos después tuvo que volver a intervenir Sara Serrat para despejar de puños un balón colgado al área. Acto seguido, la colegiada Casal Fernández no vio una agresión sobre Cinta Rodríguez que pudo haber dejado con diez al equipo riojano. Sí que pitó una falta en el minuto 70 que colgó Elena Pavel y que cuyo remate picado de Cinta Rodríguez en el segundo palo se marchó alto por poco. Tampoco aprovechó el Sporting un plantillazo sobre Raquel Fernandes. El libre indirecto lo colgó Elena Pavel pero lo remató desviado en el área Anita (72’). El Sporting lo intentaba con más corazón que cabeza. Una nueva falta colgada por Elena Pavel la remató Anita a las manos de la portera (73’). La contra visitante acabó con un disparo de Jade que despejan entre Sara Serrat y Sandra Bernal. Siguió un centro de Lice Chamorro a la frontal del área de meta para Ludmila Barbosa, que no pudo rematar y acabó pidiendo un penalti que no concedió la árbitra del partido (74’). Siguió un minuto después una falta de Irene Rodríguez junto al pico del área, cuyo lanzamiento de Jade lo repelió en la barrera la local Flor Bonsegundo.

A nueve minutos para el final Ludmila Barbosa forzó un córner que ella misma intentó rematarlo sin éxito de manera acrobática. El balón acabó en las manos de Andrea de la Nava. Solo un minuto después sentenció el conjunto riojano con el 0-2, obra de Judith Luzuriaga al aprovechar el balón suelto en el área tras repeler Sara Serrat un disparo de María González. Pudo llegar otro tanto incluso tres minutos después, pero María González disparó fuera del marco sportinguista tras recoger un rechace que le salió centrado a Sandra Bernal. Contestó en el minuto 86 Lice Chamorro con un disparo demasiado cruzado en el área y luego lo intentó Anita pero fue frenada con un agarrón no pitada cuando buscaba encarar el área rival (92’). Hubo más oportunidades para el Sporting en tiempo de recuperación, como en un cabezazo de Anita en un córner colgado por Flor Bonsegundo (94’) o en un balón que controló en el área la argentina pero acabó marchándose largo el esférico (95’).

FICHA TÉCNICA:

Sporting Puerto de Huelva: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Anita, Yulia Kornievets (Lice Chamorro, 55'), Flor Bonsegundo, Irene Rodríguez, Castelló, Sandra Bernal, Paloma López (Ludmila Barbosa, 70') y Raquel Fernandes.

Escuelas de Fútbol de Logroño: Andrea de la Nava, Vanesa Santana, Silvia Ruiz, Saray García (María González, 66'), Jade Boho, Barbra Banda (Fatoumata Kanteh, 43'), Nágela Oliveira, Ana Velázquez, Claire Falknor (Judith Luzuriaga, 57'), Dorine Nina (Ámbar Soruco, 88') y Lucía Fuertes.

Goles: 0-1 Barbra Banda (24'). 0-2 Judith Luzuriaga (82').

Árbitra: Casal Fernández (c. gallego). Amonestó en el equipo local a Antonio Toledo (entrenador, 39') y a las jugadoras Sandra Bernal (63'), Irene Rodríguez (75') y Raquel Fernandes (90') y a las visitantes María González (69') y Silvia Ruiz (77'). Expulsó al segundo entrenador local, Fernando Azcárate (69').

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 25ª jornada de la Liga Iberdrola disputado en los campos federativos de La Orden ante unos novecientos espectadores. Se homenajeó en los prolegómenos del encuentro al equipo cadete-infantil del Sporting Puerto de Huelva, campeón de su liga en la Segunda División Andaluza de Huelva