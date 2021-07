El Sporting Huelva se asegura la continuidad de 10 jugadoras para la nueva temporada

Tras la finalización de la temporada el pasado domingo con la victoria por 2-1 ante el Santa Teresa, turno para las renovaciones del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, después de las negociaciones que han ido fructificando en las últimas semanas entre el club y las jugadoras del plantel con las que se quería contar de cara al 16º proyecto sportinguista en la máxima categoría.

Así, a la gerundense Fatou Kanteh, que firmó por dos temporadas el pasado verano, se unen otras 9 jugadoras, por lo que son un total de 10 las que formarán ya parte de manera segura del plantel sportinguista en la campaña 2021/2022. La portera Chelsea; las defensas Cinta Rodríguez, Pau y Patri Ojeda; las centrocampistas Vanesa Santana, Kristina Fisher y Castelló; y las delanteras Fatou Kanteh, Mayra Ramírez y Gey continuarán la próxima temporada en la entidad.

Esta decena de futbolistas formarán una columna vertebral a la que se unirán en las próximas semanas nuevas incorporaciones que está terminando de cerrar la dirección deportiva del Sporting Club de Huelva y de las que se dará cumplida cuenta a través de los canales oficiales del club.

Por el contrario, no continuarán el próximo curso por diferentes motivos Mikela Waldman, Claire Falknor, Jeni Morilla, Anna Buhigas, Sandra Bernal, Yoko Tanaka, Sofía García y Pamela Begić. A todas ellas se agradece su profesionalidad y los servicios prestados durante el tiempo que han vestido la camiseta del Sporting Club de Huelva.

Mención especial merece Sandra Bernal, que ha llevado a gala los valores del club durante sus cinco temporadas en Huelva, y que finaliza su vinculación con el Sporting Club de Huelva en una temporada en la que no ha tenido protagonismo hasta la recta final de la misma tras una larga lesión. La futbolista zaragozana se ha despedido dando "las gracias a todas las personas que han confiado en mí hasta el último momento, sobre todo a mis compañeras. Gracias a vosotras he intentado llegar a estar al 100 % pero me ha faltado un poquito más".

Caso aparte es el de las brasileñas Dany Helena y Ana Carol. La máxima goleadora de esta temporada y la defensora sudamericana están pendientes de concretar su futuro en los próximos días.