Seguir la senda marcada, objetivo del San Roque

Seguir la senda marcada. El San Roque de Lepe recibe este domingo al Sevilla Atlético (Ciudad de Lepe, 16:15) con el objetivo de continuar con la dinámica de juego y resultados de las últimas jornadas. Los 7 puntos conseguidos de los últimos 9 disputados, con dos victorias como local sobre Cartagena B y Mar Menor y un empate ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino que al final supo a poco según se dio el partido, han sacado al equipo entrenado por Juan Manuel Pavón y Jesús Vázquez de posiciones de descenso. Así, la visita del filial sevillista se presenta como una buena opción para seguir sumando y alejándose del peligro que ahora se queda a 2 puntos.

Es verdad que el Sevilla Atlético sí está en puestos de descenso –penúltimo con 17 puntos- y que el San Roque venció en la primera vuelta en la ciudad deportiva sevillista, pero esto no significa que vaya a ser fácil conseguir los tres puntos en juego.

Lo que sí es seguro es que la fórmula encontrada por Pavón en los últimos partidos de pasar a jugar con defensa de tres centrales y dos carrileros, doble pivote en el centro del campo y tres hombres arriba, han mostrado un San Roque más seguro de lo que hace, sobre todo en la faceta defensiva, lo que se traduce en un mayor control de los tiempos del partido y, lo que es más importante, en puntos para conseguir el objetivo de la permanencia. Y es que la misión de un entrenador, junto con su cuerpo técnico, es tomar decisiones que mejoren el rendimiento de su equipo, y no cabe duda de que por el momento esta última decisión está funcionando. Por cierto, ni Pavón ni Jesús Vázquez se sentarán en este partido en el banquillo tras su expulsión la semana pasada.

Con el mercado invernal de fichajes ya cerrado, en el caso del conjunto aurinegro con dos salidas, Gustavo Quezada y Brian Triviño, y dos entradas, Jesús Rueda y Pablo Aguilera, Pavón ya sabe con la plantilla que va a contar hasta final de temporada. El primero de ellos ya debutó con la camiseta aurinegra la semana pasada ante el Recreativo demostrando la experiencia y solvencia en el centro de la zaga que dan haber jugado más de 180 partidos entre Primera y Segunda División. En el caso de Pablo Aguilera, podría tener ante el Sevilla Atlético sus primeros minutos en su retorno al Ciudad de Lepe, aunque no es probable que forme parte del once titular lepero. La afición espera sus goles como ya hizo en su primera estancia en Lepe en la que consiguió 13 goles en 21 partidos. El resto del once inicial de la semana pasada, con la duda en el centro del campo entre Camacho o Charaf.

Enfrente del San Roque estará un Sevilla Atlético que no está ofreciendo el rendimiento que se esperaba según la calidad de muchos de sus jugadores como Capitas, Carlos Álvarez, la última joya de la cantera sevillista, o Isra Domínguez, fichado recientemente del Antequera, equipo con el que había hecho 6 goles antes del parón navideño.

El equipo entrenado por Antonio Hidalgo, sustituto de Alejandro Acedo, destituido tras la jornada 7, viene de ganar la semana pasada al Yeclano Deportivo en la ciudad deportiva sevillista, escenario de la gran mayoría de los 17 puntos que tiene el equipo en estos momentos. Como visitante, sin embargo, ha mostrado una gran debilidad durante toda la liga; solo 4 puntos conseguidos fruto de una victoria y un empate, lo que le hace albergar aun más esperanzas a la afición del San Roque de que los 3 puntos en juego se queden en Lepe.

Alineación probable: David Robador; Iván Robles, Jesús Rueda, Becken, Antonio López, Sergio García; Joel, Charaf o Camacho; Pablo Haro, Santisteban, Jacobo.