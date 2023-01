El San Roque visita el Nuevo Colombino con una situación clasificatoria muy complicada

Para el partido ante el Recreativo de Huelva, el San Roque podría repetir equipo titular por tercera semana consecutiva en el caso de que su entrenador, Juan Manuel Pavón, se acoja al dicho de que lo que funciona es mejor no tocarlo, después de los dos triunfos en las dos últimas semanas que le han permitido al equipo lepero abandonar los puestos de descenso. También es verdad que los dos rivales en estos dos últimos partidos, Cartagena B y Mar Menor, no llegan a tener la entidad del rival de este próximo partido, y el hecho de haber jugado en el Ciudad de Lepe ante su público podrían hacer que el técnico aurinegro pudiese introducir algún cambio en su once inicial, a pesar del buen rendimiento del equipo en estas dos citas.

Marrufo es el jugador que cuenta con más opciones de entrar en este once mirando la trayectoria del mediocentro sevillano en la presente liga, entre otras cosas por la necesidad de reforzar el entramado defensivo lepero ante un rival como el Decano.

Si la opción elegida por el técnico aurinegro es la de repetir equipo, se verá este domingo en el Nuevo Colombino un once formado por David Robador que parece haber recuperado su mejor nivel en la portería lepera, una defensa de cinco con Iván Robles y un cada vez más asentado Sergio García como carrileros, y un renacido Pedro Inglés, junto a Becken y Antonio López como trío de centrales. Por delante estarían Joel y Camacho en el centro del campo, el primero en labores más defensivas y el segundo como director del juego lepero. Y como jugadores más adelantados, Pablo Haro y Jacobo en las bandas y Santisteban como nueve.

No se espera la participación, al menos de inicio, de ninguna de las dos incorporaciones llegadas a la plantilla esta semana, el central Jesús Rueda y el delantero Pablo Aguilera, aunque en el caso del primero sí es posible que forme parte de la convocatoria aurinegra.

En cualquier caso, la situación clasificatoria del San Roque sigue siendo muy complicada a pesar de las dos últimas victorias, solo un punto por encima del puesto de play-out de permanencia y del descenso directo, lo que la hará salir al Nuevo Colombino con la intención de sacar un resultado positivo, y si es nuevo triunfo con el que seguir alejándose de los puestos de descenso, mucho mejor. Sería una buena forma de agradecerle su apoyo a los numerosos aficionados leperos que se acercarán hasta Huelva para acompañar a su equipo.

Además, será un partido muy especial para algunos miembros de la plantilla aurinegra con pasado recreativista, sobre todo para su cuerpo técnico y en concreto para Jesús Vázquez que comunicaba esta misma semana a través de sus redes sociales que “tras muchas semanas de recuperación, vuelvo a estar en plena forma. Hoy quiero daros las gracias con mi mejor sonrisa. Gratitud eterna por todo el cariño y el amor que he recibido. Sois el mejor regalo de una vida que siempre viviré con pasión. Siempre Adelante”.

Alineación probable: David Robador; Iván Robles, Joel o Pedro Inglés, Becken, Antonio López, Sergio García; Joel o Marrufo, Camacho, Charaf; Pablo Haro, Santisteban, Jacobo.