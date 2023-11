San Roque-Sevilla Atlético: A por un nuevo gigante del grupo

"¿Repetimos?" Este es la pregunta que se hacen aficionados, jugadores y cuerpo técnico del San Roque de Lepe ante el partido que les enfrenta este domingo al Sevilla Atlético en el estadio Ciudad de Lepe a partir de las 16:30. Todavía estará en la retina de la afición aurinegra el gran partido realizado por el equipo de Juanma Pavón la semana pasada ante un Marbella que llegaba como líder destacado a terreno lepero y salió con su segunda derrota de la temporada por 1-0, un resultado que se antojó incluso corto. Así que ahora, ante la visita del filial sevillista, segundo clasificado en el grupo 4 de Segunda Federación a un solo punto del conjunto marbellí, el objetivo del San Roque será repetir un partido como el de la jornada anterior y si es posible conseguir una nueva victoria que, probablemente, le sacaría de puestos de descenso.

En ese partido ante el líder tuvieron lugar algunos cambios en el once inicial de Pavón, en parte provocados por las ausencias de su trío habitual de centrales, pero en parte también por la necesidad de buscar alguna alternativa que mejorase el juego del equipo. Sea por la razón que fuere, lo cierto es que las decisiones tomadas desde el cuerpo técnico aurinegro, retrasando a Fran López para formar como tercer central entre Diaby y Carlos Becken, quedando el centro del campo para Diego Guti, Kevin Bautista y Camacho, cada uno de ellos con misiones distintas pero complementarias, no pudieron salir mejor a la vista del juego del equipo y del resultado final.

Ahora habrá que ver si el técnico aurinegro seguirá apostando por el mismo once inicial que la semana anterior o si la vuelta de Jesús Rueda a la convocatoria le devuelve a la titularidad, aunque todo hace indicar que Pavón se acogerá a la máxima no escrita de que lo que funciona, mejor no tocarlo.

Estos son solo antecedentes que están muy bien valorar antes de un partido, pero lo verdaderamente importante es la necesidad de puntos para abandonar la zona de descenso que el San Roque viene ocupando desde hace más tiempo de lo que sería deseable. Con los 3 puntos sumados ante el Marbella, el equipo lepero sigue siendo penúltimo clasificado de su grupo con 11 puntos, pero ahora el puesto de play-out de permanencia se encuentra solo a 2 puntos antes de empezar la jornada y la salvación se queda a 4.

Mucho mejor que la del San Roque es la situación clasificatoria del Sevilla Atlético. El filial sevillista, entrenado por Jesús Galván después de la salida de Antonio Hidalgo para entrenar el Huesca de Segunda División, ocupa la segunda posición de la tabla con 25 puntos, solo uno menos que el Marbella, tras aprovechar la derrota del líder en el Ciudad de Lepe para reducir su desventaja venciendo en la Ciudad Deportiva sevillista al Rácing Cartagena Mar Menor.

Este Sevilla Atlético no es un filial al uso, sino que, además de ser el máximo goleador del grupo con 25 goles en 12 partidos, cuenta con futbolistas que acumulan varios años de experiencia en la categoría, como son los casos del central Xavi Sintes, el centrocampista Capi o los delanteros Santisteban e Isaac Romero, el primero de ellos cedido el año pasado en el San Roque y el segundo máximo goleador del grupo 4 de Segunda Federación con 9 goles hasta el momento.

Alineación probable: Gato Romero; Iván Robles, Diaby, Fran López, Carlos Becken, Sergio García; Kevin Bautista, Diego Guti, Camacho; Víctor Barroso o Abreu, Mizzian.