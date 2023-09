Reental, principal patrocinador del PMD Aljaraque

La empresa Reental ha presentado el patrocinio principal del PMD Aljaraque, equipo que por segundo año consecutivo, jugará en liga EBA y que esta temporada 2023/24 pasa a llamarse Reental PMD Aljaraque.

El acto de presentación ha tenido lugar en el ayuntamiento de Aljaraque, con la presencia del alcalde de la localidad, David Toscano, la concejala de deportes y educación, Leticia Villegas, el fundador y CEO de Reental, Eric Sánchez y el capitán del equipo PMD Aljaraque, Javi Rodríguez.

Dicho patrocinio, que le dará un impulso económico a este modesto club de baloncesto, se enmarca dentro de las acciones que Reental desarrolla dentro de su responsabilidad social corporativa. Para su CEO y fundador, Eric Sánchez, esta ayuda: “es una manera de aportar a la sociedad parte de lo que ella nos aporta. Reental nace de intentar llevar a cualquier persona una mejor vida a través de mejorar sus finanzas y en esos valores asociamos también los valores del deporte. Al final lo que queremos es seguir aportando a la sociedad, destacando los valores que da el deporte y no hay mejor manera de que los chavales de cantera tengan un espejo donde mirarse. Esos deportistas que se esfuerzan, que buscan mejorar, que buscan la excelencia… son una buena inspiración para ellos y que sigan así haciendo deporte con todo lo bueno que eso le trae”.

El alcalde de Aljaraque, David Toscano, ha querido destacar que: “acuerdos de este tipo es fundamental porque mantener un equipo en la categoría en la que está nuestro club es complicado. Y qué decir de que esa ayuda venga de Eric, un jugador que es de aquí de nuestro municipio y que ha llegado a lo más alto y una vez que está ahí se haya acordado de su pueblo y haya querido colaborar con nuestro club”.

Eric Sánchez, quien es vecino de Aljaraque y ha fundado una multinacional que es líder en Europa y América Latina de inversiones en inmuebles tokenizados, es además el jugador de baloncesto del PMD Aljaraque que más carrera profesional baloncestística ha hecho, jugando desde categoría minibásket hasta júnior (compaginando con senior), cuando se fue a Sevilla después de fichar por el Caja San Fernando (ahora Betis Baloncesto). Tras sus quince años como profesional de baloncesto, han destacado sus dos ascensos a ACB y la consecución de dos Copas Príncipe.

Para Eric, quien ahora es un emprendedor y empresario de éxito, la práctica del deporte le ha aportado: “la capacidad de trabajo, la forma de afrontar los retos, liderazgo, toma de decisiones y gestión de grupos. Por eso pienso que la práctica del deporte desde niño, en cualquier ámbito y categoría, es fundamental para formar a los mayores del futuro. He estado más de veinte años fuera de mi pueblo, de mi casa y tenía claro que quería vivir aquí porque me encanta todo esto y se vive muy bien. Yo he jugado en el Aljaraque cuando no había pabellón, cuando se le puso el techo pero no había paredes, cuando no había gimnasio y teníamos que hacer la parte física de cualquier manera, y he vivido muy de cerca esa falta de recursos para que pudiésemos hacer bien ese entrenamiento. No éramos más que unos chavales que querían entrenar. Por tanto, a nivel personal me satisface mucho poder echar una mano humildemente pero dentro de las posibilidades de la empresa para que esos niños y esos jugadores tengan ahora unas mejores condiciones. Que los recursos financieros no sean un factor fundamental para tener buenas condiciones o no en la práctica deportiva, sino que sea una cuestión de ir mejorando esas prácticas”.

Cabe destacar que el ex jugador de baloncesto argentino, Luis Scola, ex NBA y campeón olímpico con Argentina, entre otros muchos éxitos y logros, es socio y embajador de Reental, una muestra más de la unión y el vínculo que tiene esta empresa con el baloncesto.