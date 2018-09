El Recre encadena su segunda derrota consecutiva en Ibiza (1-0)

El Recreativo ha sumado su segunda derrota en lo que va de Liga en un encuentro igualado, en el que ninguno de los dos equipos fue superior al otro, pero que se decantó a favor de los locales en una acción de Javi Serra mediado el segundo acto. La primera mitad fue de mucho respeto entre ambos conjuntos. El Recreativo tuvo que adaptarse a la superficie artificial, algo que consiguió gracias a su sobriedad defensiva.

Ninguno de los dos equipos logró hacerse con el control del juego, si bien la gran ocasión del primer acto fue para el Decano en una jugada a balón parado. Un libre directo lanzado por Iván González se estrelló en el poste de la portería insular y se fue a las manos de Álex Sánchez. El Ibiza intentó reaccionar con algún tiro desde fuera del área, pero los de Palop se toparon con el orden defensivo del Recreativo. Poco a poco el Recre fue cediendo espacios, pero ello le permitió robar y poner contragolpear. En un robo de Pablo Andrade, el Recre transitó rápido y Quiles terminó encontrando a Caye, cuyo disparo, mordido, no supuso peligro real sobre la meta local.

En la segunda mitad el partido regresó con un punto más de profundidad. Nada más reanudarse el encuentro Quiles trazó una conducción diagonal desde la derecha hacia dentro y se asoció a Carlos Martínez, que elevó el balón por encima de la zaga para la entrada del onubense, que no llegó por centímetros. El Ibiza dominó de forma territorial, pero solo generaba cierta incertidumbre a través del balón parado. Rondando la hora de partido Borriello remató solo en la frontal del área de meta, pero el balón fue a las manos de Marc Martínez.

El Recre consiguió marcar, pero el cabezazo de Borja Díaz tras un centro lateral fue invalidado por fuera de juego. Salmerón estiró el campo con la entrada de Iago Díaz y el Decano fue ganando presencia en campo contrario. Caye pudo tras un pase interior brillante del extremo gallego a un desmarque genial del delantero isleño, que se quedó sin campo cuando pretendía driblar al meta local.

Sin embargo, cuando mejor parecía estar el Recre llegó el 1-0. Javi Serra agarró el balón en el vértice izquierdo y se sacó un disparo al palo largo que no llegó a desviar Marc Martinez. Salmerón no tardó en reaccionar y le dio entrada a Ródenas por Pina, pero el Recre no fue capaz de encontrar la fluidez necesaria para hacerle daño al Ibiza. Únicamente Iago Díaz pudo igualar la contienda con un tiro desde dentro del área que se marchó muy desviado cuando la opción parecía muy ventajosa.