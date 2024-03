La cantera del Recre IES La Orden arrasa en el TTR de Villanueva de la Concepción

El Club Bádminton IES La Orden ha vuelto a demostrar su gran potencial en el TTR de Villanueva de la Concepción sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19 disputado este fin de semana. La cantera del club onubense se hizo con un total de seis medallas: dos de oro, dos de plata y dos de bronce.

David Carvajal hizo doblete al proclamarse campeón de Dobles Masculino Sub-19 junto a su compañero el almeriense Asier Torres y subcampeón de Individual Masculino. También se colgaron el oro David y María Moreno en Dobles Mixtos Sub-19 y lograron la plata María Marroco y Minerva Pérez en Dobles Femenino Sub-13. Los deportistas albiazules cerraron el palmarés con el bronce conseguido por Julián Díaz y Bárbara Martos y Jorge Carvajal y Nerea Aceituno en Dobles Mixtos Sub-15 y Sub-19, respectivamente.

Además, el Recreativo IES La Orden también estuvo representado en el Spanish Junior Open 2024 disputado en Oviedo, en el que participó el canterano del club onubense Rubén Carreras, que viajó con el CEEDA andaluz.