"Queremos representar a Huelva en la élite del fútbol femenino"

Trabajo, ilusión y ganas de seguir adelante. Manuela Romero ya sintió como jugadora los colores del Sporting Puerto de Huelva, y desde hace cinco años lo hace como presidenta de una entidad que lucha cada temporada por estar en lo más alto del deporte. El trabajo y la constancia son las claves para uno de los pilares fundamentales del fútbol femenino en Huelva, que asegura vivir un sueño constante con el Sporting, del que destaca la humildad por encima de todo.

-¿Cómo define el proyecto actual del Sporting?

Nos hace mucha ilusión jugar la Copa de la Reina, pero el nuevo formato quita aliciente a la competición"Somos el equipo más modesto de la categoría, aunque nos gusta sentirnos parte del fútbol romántico"

-Cada año que empezamos tenemos mucha ilusión, aunque siempre se mezcla con el nerviosismo y con el miedo de afrontar una nueva temporada cada vez más dura en Primera División. El nivel ha subido mucho, pero también lo ha hecho la repercusión, que es por lo que llevamos trabajando muchos años. Queremos que Huelva tenga un equipo en la élite del fútbol femenino, por eso tenemos mucha ilusión, sin asustarnos por el sacrificio y el trabajo que tendremos que hacer nuevamente. Al final lo que nos caracteriza son las ganas.

-¿Cuáles son los valores que más destaca del club?

-La humildad, la sencillez, el trabajo y el compañerismo. Somos un club que nos apoyamos en todo y estamos todos a una, desde el primer equipo hasta la cantera. En los momentos difíciles siempre hemos estado unidos y hemos sabido crecernos ante las adversidades. Sabemos que somos la entidad más modesta de la categoría porque este año hemos vuelto a comprobarlo en comparación con el presupuesto que manejan el resto de equipos, incluso los recién ascendidos. Aun así, nos gusta sentirnos un pilar del fútbol modesto y romántico, con la ilusión y el trabajo por encima de todo.

-¿Qué objetivo se marca esta temporada?

-Siempre vamos a tener como primer objetivo mantener la categoría. Otros años nos hemos planteado estar entre los ocho primeros para disputar la Copa de la Reina, pero como este año han cambiado el formato, queremos hacer un buen papel en ambas competiciones. Aun así, la meta del equipo es hacer una buena temporada siempre, al igual que las categorías de la cantera, de la que buscamos siempre el progreso y la educación mediante valores positivos.

-¿Qué supone para el Sporting el cambio de formato de la Copa de la Reina?

-A todos nos hace ilusión porque sabemos que la vamos a jugar sí o sí, aunque también quita cierto aliciente a la competición, ya que se elimina esa lucha de estar entre los ocho primeros. Por el momento lo que tenemos que pensar es que la jugaremos todos los equipos y que habrá opciones de ganar.

-¿Ve al equipo con posibilidades de obtener un nuevo título de Copa?

-Ahora mismo las diferencias son enormes con clubes como Barcelona, Madrid, Valencia o Levante. Sin embargo, al ser a partido único y en casa del equipo que toque, siempre es más bonito y se abre la posibilidad de llegar. De todas formas, hay que tener en cuenta el estado físico en el que vamos a llegar a esos partidos, ya que el año que ganamos la Copa de la Reina (2015) llegamos muy bien y en la pasada temporada, que nos faltó un punto para meternos en la competición, también teníamos buena forma. Ahora, al ser a mitad de temporada y con partidos en miércoles y en domingos, habrá que valorar todas las condiciones, aunque esperamos hacer un buen papel pase lo que pase.

-¿Dificulta a la plantilla el cambio de terreno para los entrenamientos?

-Sí, mucho. Normalmente todos los equipos entrenan donde juegan, y eso les permite adaptarse al campo. En nuestro caso, pasamos de una superficie a otra distinta y todo esto nos perjudica por las lesiones y la adaptación. A pesar de ello, sabemos que esto es así y nadie tiene la culpa, así que intentamos adaptarnos a las circunstancias y darlo todo. Este año, y tal y como hemos decidido con el Ayuntamiento de Huelva, jugaremos en La Orden y entrenaremos en Los Rosales y en la Ciudad Deportiva del Recreativo, así como en el terreno donde disputaremos los encuentros. Entre todas las partes hemos remado juntos y al final lo haremos así, y si surge la posibilidad de jugar en el Nuevo Colombino sabemos que tenemos el apoyo del Recreativo y del Ayuntamiento.

-¿Le haría ilusión que el equipo jugase en el Nuevo Colombino?

-Muchísima. Es un escenario increíble y la gran mayoría somos socios del equipo. Jugar allí hace dos temporadas fue una experiencia increíble y repetirlo sería muy bonito.

-¿Siente el respaldo de las instituciones y empresas?

-Sí, contamos siempre con el respaldo de instituciones y de empresas que siguen con nosotros año tras año, así como otras que se van sumando. A pesar de ello, echo en falta el apoyo de empresas grandes que hay en Huelva y a las que es difícil acceder. Tenemos que conseguir el respaldo de más entidades que se unan a nuestro proyecto y que apoyen el fútbol femenino, ya que es algo que está en auge y necesitamos esa ayuda para seguir. Este año tenemos el respaldo del Puerto de Huelva, aunque es cierto que nos hace falta la seguridad de un segundo patrocinador fuerte, que nos pueda aportar más solidez en la categoría.

-¿Cómo responde la afición a la campaña de abonados?

-Muy bien. Para nosotras es muy importante el apoyo de la afición y este año esperamos sentirlo más aún. Acabamos de empezar la campaña y esta semana nos estrenamos en casa ante el Athletic y contamos con nuestros escuderos, ya que muchas veces se sacan los partidos con el aliento de la afición.

-¿Qué supone la cantera para el Sporting Puerto?

-Nos podemos sentir muy orgullosos de la cantera que tenemos en Huelva. Hay muchas niñas que ya juegan en Primera División y que lo hacen como titulares, e incluso nuestro segundo equipo quedó en tercera posición el pasado año. Cada día nos llaman padres para apuntar a sus hijas a nuestro club, y para nosotros es un valor muy importante. Sabemos que tenemos que trabajar duro porque es el futuro de un equipo modesto como éste, y queremos que jueguen en las categorías más altas.

-¿Cuál es su percepción sobre el fútbol femenino actual?

-Ha cambiado mucho desde que estoy en este mundo y yo misma veo cómo ha evolucionado todo. Hemos cambiado a mejor y la gente respeta mucho el fútbol femenino, aunque siempre hay excepciones, pero cada vez son menores. Poco a poco vemos nuestro deporte en televisión y observamos el crecimiento que ha tenido en España. Todo esto es gracias al trabajo que se ha llevado a cabo en muchos clubes que han apostado cuando nadie lo hacía. Hemos estado luchando y creyendo en nuestros propios proyectos. En Huelva empezamos con un equipo y ahora tenemos ocho. Personalmente, nunca lo hubiese imaginado.

-Como presidenta, ¿qué momento recuerda con más cariño?

-El triunfo en la Copa de la Reina, aunque lo viví en el palco y fue difícil no dar saltos de ilusión. La sensación fue increíble, ya que 2015 fue un año complicado por problemas de salud y problemas económicos con el club, y cuando vi que estábamos en Melilla levantando el trofeo no me lo podía creer.

-¿Y como jugadora?

-Como jugadora tengo muchísimos recuerdos, pero sin duda, el más bonito de ellos fue el ascenso a Primera División. Aun así, considero un logro más importante el haber obtenido la Copa de la Reina, porque en aquel momento pensé que no tenía nada más que darle al club. Sin embargo, luego sigues y aquí estamos a día de hoy, con más ilusión que nunca.

-¿Qué sueño le queda por cumplir a nivel deportivo?

-Diría que ninguno porque los he cumplido todos, ya que mi sueño era ganar la Copa de la Reina. Sin embargo, no me quedo sin objetivos y quiero que sigamos en Primera División. Ahora que voy a tener un hijo, quiero que él pueda verlo y que sea capaz de percibir este proyecto, pero el sueño principal es que las niñas puedan jugar al fútbol, que sigamos creciendo y que el Sporting sea una opción en el camino de muchas deportistas, ya que yo no tuve un equipo donde jugar cuando era pequeña y me hubiera gustado.