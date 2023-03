Puente Genil-Cartaya (4-1): Otro desastre rojinegro y ya hay cosas que huelen mal

De desastre en desastre hasta la derrota final. Así pinta el panorama para el Cartaya. Hay que dejar ya las excusas de lado, dejar las declaraciones de reivindicación, de palabras bonitas, de decir que estamos preparados. Eso ya no se lo traga nadie. Basta ya de llevarse manos a las orejas para reivindicar no sé qué cuando en la mayor parte de los partidos hay muchos que quedan retratados. Esto es un descalabro en toda regla. No solo por la derrota, que también, sino por la forma en la que se produce. En Puente Genil, después de publicar entrenamientos y de decir que estamos a tope, el equipo se cayó como el que va a la nieve en camiseta de tiranta. Rayó el ridículo, sobre todo en la primera parte, en la que a pesar de comenzar ganando con el gol de Juanma Galán a los diez minutos de juego, el equipo local le hizo un rodillo a un Cartaya sin alma, sin corazón y sin plan, otra vez con futbolistas fuera de lugar y con cambio en la portería, con Lolo y Ulloa fuera de la convocatoria sin explicaciones públicas de ningún tipo. Un club de Tercera tiene que actuar de otra forma.

En las cuatro últimas salidas el equipo de Juanma Rodríguez acumula cuatro derrotas con 12 goles en contra y uno a favor. Que lo expliquen en inglés que en español no lo está entendiendo nadie. No es perder, es que no compite. Así de simple.

Cuando el Puente Genil empinó las orejas, cuando se percató que el Cartaya salió al campo con la mirada perdida porque ahora mismo es un equipo sin fe y sin plan fuera de casa, se puso a carburar con Salva a los mandos y ni el gol encajado le detuvo. En apenas 15 minutos ya estaba muy delante. Para entonces, el Cartaya temblaba como una jara verde. Era un equipo títere, desesperado porque no adivinaba por dónde le venían los golpes. El Puente Genil era superior en todas las facetas del juego. Es más. Dio la impresión por momentos de que era un equipo de hombres contra niños. Algo inaudito en esta categoría.

A pesar del destrozo, el Cartaya tuvo dos claras para acortar distancias. Una para Wocjik, que está para un exorcismo porque no ve puerta desde hace siglos y otra para Miguel Fernández, con paradón de Cristian. Al descanso, 3-1, algo que para cualquiera que se precie es superable pero no para este Cartaya, que rememora viejos tiempos en lo que se caía con alguno soplando desde la grada. Dan escalofríos solo pensarlo.

La segunda parte arrancó con el Cartaya más erguido, recompuesto, hasta el punto que hizo más acercamientos en 15 minutos que en toda la primera parte. Pero resulta que a equipos sin alma les suele ocurrir lo que pasó. Balón largo del Puente Genil, despeje en teoría fácil para Franci Ruiz y el capitán se la traga sin masticar y llovió el cuarto. Ya hizo Franci un penalti en la primera parte y recuerdo que venía de dos penaltis anteriores y dos expulsiones. Algo le pasa al capitán que no está y no sé yo si se le espera. Es preocupante su desenchufe.

El caso es que ahí murió el partido y nadie hizo más preguntas porque son difíciles de responder. El único que puede hacerlo es el propio Cartaya, el club al completo, porque esto trasciende de una simple convocatoria. Esto huele mal. Y cuando algo huele mal hay que limpiar y echar lejía. Ya se le adivina el tuétano a los rojinegros. Y el color no es precisamente de verde esperanza.

Ficha técnica

Puente Genil: Cristian, Álvaro Pérez, Fernando, Mario Sánchez, Pedro Morillo (Mario Ruíz), Yona, Cerpa, Salva, Amin (Rubén Jurado), Alan (Cubero)(Juan Maria), Juanfran (Gerard).

Cartaya: Lozano, Manuel, Novoa, Espuny (Toni Gabarri), Francis, Paco Benítez, Miguel Fernández Fran Palma), Wojcik (Fernando Vargas), Diego Vargas, Juanma Galán (Tavira), Rubén Cabeza (Pepe).

Goles: 0-1 (11´) Juanma Galán; 1-1 (14´) Juanfran; 2-1 (17´) Juanfran (P); 3-1 (23´) Juanfran; 4-1 (60´) Juanfran;

Árbitro: Rodríguez Caparrós del colegio de Granada. Mostró cartulina amarilla por los locales a Cubero. Expulso a Cubero por doble cartulina amarilla.

Incidencia: Estadio Manuel Polinario. Unos 500 espectadores.