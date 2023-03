Puente Genil-Cartaya: El Manuel Polinario nunca se le ha dado bien a los rojinegros

Dice el entrenador del Cartaya, Juanma Rodríguez, que está harto de escuchar que echa el equipo atrás, críticas que arreciaron después del último partido en casa, ante el Espeleño, en el que el Cartaya se marchó al descanso venciendo 2-0 y en apenas un cuarto de hora, el conjunto cordobés le levantó el resultado y aplastó la moral de los locales. Está bien que cada uno defienda su trabajo, es legítimo. Pero habría que recordarle al entrenador que los números son de temblores en las últimas semanas. Cuatro partidos, 11 goles en contra por tres a favor. Si las estadísticas las fijamos en las tres últimas salidas, son apabullantes en contra. Ocho goles en contra por cero a favor y sin tirar a puerta.

Como ven, y con el Cartaya a dos puntos del descenso, aunque eso es de forma ficticia porque se puede producir el efecto dominó, dependiendo de lo que pase en Segunda de la Federación, la preocupación existe y las críticas pueden ser incluso legítimas, al igual que defiende el entrenador su trabajo.

El caso es que el equipo sufre una especie de parálisis cuando viaja a tierras foráneas. Y la parada que asoma no invita precisamente al optimismo, entre otras razones porque el Puente Genil tercer clasificado y en luna creciente, nunca se le ha dado bien al Cartaya cuando ha visitado su estadio, ni incluso en las horas más bajas de los cordobeses. Así que el Cartaya se agarra a que el fútbol ofrece posibilidades varias y nunca se sabe. Además, los rojinegros llevan en el pensamiento el no gol de Lolo y que además entró y mira descaradamente al colectivo arbitral, esperando que un día de estos les devuelva lo que se quedó por el camino.

Por lo que respecta al once, el entrenador recupera a tres pilares fundamentales en su esquema táctico. Franci Ruiz, Fernando Vargas y Ulloa están de vuelta y si todo está en la normalidad serán titulares, por lo que es posible que veamos a Espuny por fin en el centro del campo. Así, el equipo más probable sería en formado por Marco en portería, defensa de cuatro formada por Manuel, Franci Ruiz, Paco Benítez y Novoa, con Ulloa y Juanma Galán en el centro, Fernando a la derecha, Lolo en la izquierda, Miguel Fernández en el enganche y Wocjik o Diego Vargas en la punta del ataque.

Es otra salida cargada de complicación, eso no lo duda nadie, pero si el Cartaya quiere agarrar la escapatoria y no esperar a ver qué pasa con la categoría inmediatamente superior, no puede depender solo de los partidos de casa, por lo que a pesar de las dificultades, debe mentalizarse para asaltar fortines como el que se le presenta. No le queda otra.