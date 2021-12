El Cartaya visita a un rival directo como el Tomares con el objetivo de remontar el vuelo

Hay momentos de felicidad que son efímeros. Lo económico es sumamente importante para mantener a flote los clubes. Y el Cartaya se dio un baño de multitudes ante el Recre el otro día, con el campo lleno y un ambiente que difícilmente pueda repetirse en fechas próximas. Pero eso, que está francamente bien, no da puntos ni salvaciones. Da puntos ganar partidos y se pone uno cerca del objetivo marcado cuando suma muchos. No es el caso, a tiempo de hoy del Cartaya, que roza los puestos de descenso, por no decir que está inmerso en ellos, y, por lo tanto, pasada la más exuberante felicidad, el equipo tiene que poner los pies en el suelo porque asoma el Tomares, donde no va a encontrar tanto glamour pero que es un partido cargado de exigencias y complicado. No diré que es una final porque luego me rebaten. Pero si hay algo, aunque sea en diciembre, que se parezca a una final, es el partido del domingo a las doce en el municipal de Tomares.

Pongamos las cosas en situación y de forma cronológica. Lo primero es que el rival tiene 8 puntos por 11 el Cartaya. Luego convendrán conmigo que el partido se anuncia solo, casi sin necesidad de presentación. Si gana el Tomares, el Cartaya se meterá en un lío de proporciones incalculables, porque a reglón seguido se medirá al Utrera y visitará Ceuta, con todo lo que ello comporta.

Así el asunto, ganar es cantar un villancico antes de Navidad y es ganar de paso tranquilidad confianza para afrontar lo que viene. Es así de simple, sin preguntas raras ni respuestas enrevesadas.

Luego está la ausencia del capitán, Franci Ruiz, expulsado el día del Recre de forma muy rigurosa, y la baja de José Díaz, por cinco amarillas, por lo que la ausencia de ambos no solo tiene peso en lo deportivo sino en el carácter y el mando. Veremos cómo soluciona eso el entrenador del conjunto rojinegro. Si sigue apostando por los tres centrales, entonces debe entrar Juan Lagos, casi inédito hasta el momento. Y en la medular, Pepe Cárdenas, que se ha dejado el alma cada vez que se le ha llamado a filas.

El otro día sorprendió la titularidad de Miguelito. El campo no estaba para florituras y lo tuvo que cambiar al descanso. Hay dos versiones al respecto. Una, que igual quiso sorprender al rival y resulta que el sorprendido fue el Cartaya, al meter el técnico recreativista doble pivotazo al canto en la medular. La otra ya la dirá el paso del tiempo.

El Tomares, que ascendió contra todo pronóstico, lo está pasando mal pero en cualquier momento se espera reacción. Esperemos que no lo haga ante el Cartaya. Queda claro que el equipo sevillano no se va a conformar con lo que tiene.

El último precedente se saldó con un rotundo 0-6. El Cartaya, sin pretenderlo, sonríe maliciosamente pensando en aquella mañana, pero ni hay dos partidos iguales ni la categoría ni la situación son las mismas.

En resumen, se espera batalla y es posible que la clave esté en la confianza con la que ambos comparezcan en el campo. En principio se espera al Tomares descamisado, a tumba abierta porque sabe que no puede especular. En el bando rojinegro, más de lo mismo porque jugar al empate no cuela esta vez. Puestos así, no deberían existir ni las fronteras ni las puertas.

Con respecto a la alineación titular, si el Cartaya juega con defensa de cinco será una y si lo hace con cuatro atrás será otra. Como en las dos últimas jornadas ha apostado por tres centrales, enfocaremos la composición en ese dibujo, por lo que el once sería el formado por Adrián, Manuel, Lagos, Víctor Sánchez, Joao Lobo, Novoa, Cerpa, Lolo, Miguel Fernández, Pepe Cárdenas y Wocjik.

Sea como fuere, el partido se las trae. No hay paz para los sufridores y el Cartaya lo es en esta categoría. Así que valentía y al toro. Porque es enfermería o puerta grande. No hay otra.