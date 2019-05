Penúltimo tren para la salvación en la División de Honor

La División de Honor entra en su recta final con la disputa de la 32ª y antepenúltima jornada, clave para aclarar el futuro tanto en la zona alta como en la baja de la clasificación.

La Olímpica Valverdeña ya no tiene margen de error si quiere apurar sus opciones de conservar la categoría; el conjunto andevaleño acumula 10 derrotas consecutivas que le han dejado muy tocado (penúltimo con 26 puntos) y todo lo que no sea ganar será casi una sentencia; en casa no logra los tres puntos desde el 3 de febrero ante el Pinzón y es ahora o nunca. Su rival, el UP Viso, 6º y que lucha por el ascenso, no lo pondrá fácil.

También está tocado el Isla Cristina (14º con 29 puntos), al que otra mala racha le ha llevado a una delicada situación (seis derrotas y un empate en los siete últimos encuentros). Los costeros se miden a un rival directo, el Torreblanca (35 puntos), que busca la permanencia matemática.

Más complicado lo tiene el Pinzón, antepenúltimo con 27 puntos; los palermos llevan dos derrotas y un empate pero aún mantienen esperanzas de eludir el descenso; les toca dar la sorpresa en su visita a un Pozoblanco que marcha segundo a un punto del líder.

La Palma, virtualmente salvado, afronta con mucha menos presión su visita al feudo del colista Roteña; los condales querrán escalar posiciones para evitar complicaciones de última hora, con los posibles ascensos/descensos, y esta visita parece una oportunidad propicia.

Con miras más altas afrontan la jornada el Atlético Onubense y el Cartaya. El Atlético Onubense sigue enganchado a la pelea por uno de los dos primeros puestos que permiten dar el salto de categoría; el filial albiazul (7º con 54 puntos, a cuatro del segundo) está siendo muy fiable en casa (10 victorias, 4 empates y una derrota) y parte como favorito ante un San José que es 12º con 35 puntos.

Más complicado lo tiene el Cartaya, al que una excelente racha (9 partidos sin perder, de ellos seis saldados con victoria) le permite afrontar este tramo final de liga con la motivación de luchar por el ascenso, aunque está muy complicado. Visita a un San Roque que no gana desde hace cuatro semanas.

Por otro lado, este fin de semana arranca la segunda y última eliminatoria de ascenso en Primera Andaluza. El Bollullos y el Aroche lucharán por la plaza de ascenso (domingo, 20:00) a División de Honor, jugándose el primer partido en feudo condal y la vuelta en tierras serranas. En la liga, el Aroche se im puso en Bollullos por 0-2.

Horarios de División de Honor