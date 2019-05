La Palma se asegura la categoría tras imponerse a un rival directo como el San Roque

La Palma se asegura la permanencia tras golear al San Roque gaditano por un rotundo 4-1.

El Municipal vivió ayer una final anticipada por la permanencia, los locales necesitaban una victoria para certificar la permanencia y alejarse de los puestos de incertidumbre, mientras los sanroqueños precisaban puntuar para evitar meterse en los puestos de descenso directo.

El encuentro comenzó con dominio palmerino, fruto de ello, se originaron numerosas ocasiones sin encontrar la recompensa del gol. La primera llegó cuando el reloj sobrepasó los diez minutos, Pablo y Galleti realizan una pared para que el primero logré sacar un centro-chut al segundo palo que no encontró ni puerta ni rematador. Poco después, Pablo vuelve a intervenir con un saque de banda que envía hacia Andrés para que lo prolongara al segundo palo, donde Manu Calle remató a puerta, pero finalmente un defensa despejó debajo de los palos. Continuó una penetración en el área de Galleti pero su remate con su pierna izquierda se marchó fuera.

Cuando más acosaba La Palma la portería del equipo del Campo de Gibraltar, éste le sorprendió con un contraataque por la derecha que finalizó con el remate Fosela dentro de la portería de Luis.El gol sentó con un jarro de agua fría, pero el equipo se repuso a los pocos minutos y Manu Calle estuvo a punto de empatar cuando gracias a una pared con Chía se planta delante de Borja, pero su remate lo dirigió fuera.

El trabajo condal durante todo el primer periodo obtuvo recompensa antes del descanso cuando Galleti se anticipó a la salida del portero, en un pase largo a la espalda de la defensa, para pasar el balón a Chía, que se incorporaba desde atrás para finalmente conseguir el empate.

Tras el descanso, la contienda se igualó, llegando el San Roque a dominar el balón en el campo rival, pero la situación se fue revirtiendo gracias a que el fuelle visitante se fue ahogando y las sustituciones locales tuvieron su efecto. De hecho, los recién ingresados Christian y Carlitos protagonizaron el gol que dio la vuelta al marcador, cuando el delantero realizó una conducción por el centro del campo y filtró un pase a Carlitos, que superó la salida del portero mediante un remate raso.

Tras el tanto, Manolo Suárez protagonizó un contraataque que se inició en los pies de Carlitos y Galleti, pero no lo pudo transformar en gol. Carlitos volvió a gozar de una oportunidad de gol, regateó al meta Borja pero no pudo dirigir el remate a portería. En el 81’ llegó el gol de la tranquilidad en un remate a la media vuelta de Christian que el portero no pudo de atajar de forma segura para que finalmente se le escapara y terminando con el esférico atravesando la línea de meta.

Y la goleada se completó con un magnífico gol olímpico de Manu Calle que puso el definitivo 4-1.Con esta victoria se afianza La Palma en la 10ª plaza y se mantiene alejado de los puestos clasificatorios que dependen de los descensos de Tercera División.

Ficha técnica

La Palma: Luis; Pablo, Álex Pérez, Finidi, Lolo, Andrés, Galleti (Ángel, 76’), Manu Calle (Velasco, 88’), Manolo Suárez (Luque, 88’), Álvaro (Christian, 57’) y Chía (Carlitos, 65’).

C.D. San Roque: Borja; Lucas, Miguel Tirado (Aarón, 71´), Banderas, Juanjo, Adrián ( Luismi, 86’), Borja Maderal (Abraham, 71’), Juanma Gallego, Luisma (Iván, 46’), Fosela y Chupi.

Árbitro: Praena Delgado (Sevilla).

Goles: 0-1/Minuto 29. Fosela. 1-1/m. 39. Chía. 2-1/m. 65. Carlitos. 3-1/m. 81. Christian. 4-1/m. 85. Manu Calle.

Incidencias: 300 espectadores. Antes del comienzo del partido se hizo el pasillo de honor al equipo infantil A de La Palma F.S. que se ha proclamado campeón de liga y copa provincial.