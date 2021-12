Vadillo, orgulloso de su plantilla: "El Ciudad de Huelva compite siempre al cien por cien"

El Ciudad de Huelva ha concluido este 2021 de la mejor manera posible, es decir, con victoria. Esta vez fue frente al City of Academy Badajoz tras un duelo sin sobresaltos, poniendo un broche de oro a un año inmejorable. Y es que los buenos momentos han superado a los malos. En la campaña anterior, los onubenses rozaron la gloria al disputar la Fase Final de ascenso a LEB Plata y, aunque los resultados fueron negativos, la entidad disfrutó a lo grande. Una vez finalizada esta gran experiencia, llegaron los meses de verano, que estuvieron cargados de movimientos.

La mayoría de los jugadores renovaron, al igual que su entrenador. A su vez, se firmaron buenos jugadores para que la plantilla fuera más competitiva, un aspecto que se está demostrando en la temporada actual. El conjunto onubense, únicamente ha perdido un duelo de los once disputados, una cifra bestial que le permite ser líder del Grupo D-B de la Liga EBA, seguido por el Club Baloncesto San Fernando y Huelva Comercio.

El entrenador del conjunto onubense, Pedro Vadillo, realizó una valoración de estos 365 días: “Ha sido un año muy bueno. La temporada pasada acabamos con una Fase Final que nadie se esperaba. En verano, pudimos renovar a todos los jugadores que queríamos y reforzarnos con incorporaciones de mucha calidad”. Asimismo, añadió que “hasta ahora, estoy muy contento porque hemos acabado la primera vuelta de la competición con tan solo una derrota. El trabajo de los chicos está siendo increíble”.

De la misma forma, destacó que “es un equipo que compite siempre al cien por cien, superando todos los problemas que se presenten. Más que un equipo es una familia y, gracias a ello, estamos teniendo estos resultados. No obstante, queda todavía la segunda vuelta y tenemos que seguir trabajando mucho porque no será nada fácil”.

Un único objetivo: seguir creciendo

En cuanto a si se esperaba este arranque, reconoció que “sí, ya que ver a los chicos entrenar cada día te crea optimismo. Aunque no estemos bien o haya muchas lesiones, como ha habido, saben sobreponerse a todo eso, compiten muy bien. Es muy difícil ganarnos por eso mismo porque no dan en ningún momento nada por perdido. Estoy muy contento y orgulloso de los jugadores que tenemos”.

Lo que está claro es que también hay aspectos negativos, y entre estos despuntan las lesiones: “Está claro que es un aspecto preocupante, sin embargo, no son lesiones de gravedad. El objetivo es seguir creciendo y recuperar jugadores. Al final es cosa del deporte, este año nos está tocando a nosotros, pero, como decía antes, están sabiendo sobreponerse a estos problemas que, finalmente, te hacen más fuerte. De lo negativo siempre se puede sacar algo positivo”.

Y, ¿qué le pide Pedro Vadillo a los Reyes Magos? Pues lo tiene claro: “Que se vayan recuperando los chicos que están tocados, que todos estén bien y que sigamos disfrutando del día a día junto a ellos. Eso es lo que pido, que sigamos en esta línea y que este año nuevo que entra sea, por lo menos, tan bueno como ha sido éste”.

También habló sobre posibles fichajes: “Está claro que hasta que no se cierra el mercado siempre puede haber oportunidades, tal y como pasó el año pasado con Nickerson. Con la plantilla que tenemos estamos contentos, pero no cerramos las puertas a esas oportunidades que puedan aparecer para hacernos aún mejores. No obstante, estoy muy contento con los jugadores que tengo y si no llegasen refuerzos no habría ningún problema, ya que creo que tenemos un equipo muy competitivo y muy compensado”.

Por otro lado, Pedro Vadillo resumió este año 2021 con una frase: “Orgullo del club”. Con respecto a los canteranos, se mostró muy orgulloso y esgrimió que “ya sabemos cómo es nuestro club. Ellos saben que tienen su hueco ahí. Si siguen trabajando, yo no tengo ningún problema en recompensar ese esfuerzo”. Por último, mandó un mensaje a todos los aficionados del conjunto onubense: “Ojalá puedan seguir disfrutando con nosotros y ojalá esta pandemia nos siga dando un respiro para verlos animándonos. Esperamos seguir enganchándolos y seguir dándoles alegrías”.