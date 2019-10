Oportunidad para el IES La Orden de revalidar el liderato este sábado

El Recreativo Bádminton IES La Orden cuenta este sábado con una nueva oportunidad para revalidar el liderato a domicilio ante el San Fernando (Valencia) en la quinta jornada de la Top8 LaLigaSports, en el encuentro que dará comienzo a las 17:30 en el Pabellón Fuensanta.

Hasta ahora, el éxito acompaña al conjunto de Paco Ojeda, que ha vencido en todos los encuentros disputados y se encuentran en lo más alto de la clasificación con 12 puntos. El vigente campeón de la competición comenzó ganando al Benalmádena por 5-2 y este resultado se amplió en la segunda y tercera jornada, cuando venció al Arjonilla y al Rinconada por 6-1 respectivamente. El último de los duelos tuvo lugar frente al Pitiús, rival directo del IES La Orden que, pese a darlo todo en el Andrés Estrada, cayó frente a los recreativistas por 4-3.

Tras sumar estos tres puntos, el conjunto se posiciona líder en solitario seguido precisamente del Pitiús y del Rinconada. La cuarta posición la ocupa el Oviedo con seis puntos, que son los que también tiene el Arjonilla, en quinto lugar; y el San Fernando, que va sexto en la clasificación. Tanto el Alicante como el Benalmádena no han sumado aún ningún punto, siendo los malagueños quienes están en la zona de descenso.

Mientras avanza la Liga Nacional, el IES La Orden alcanza sus objetivos jornada tras jornada con una plantilla que demuestra en cada duelo su capacidad. Así, los puntos más fuertes del equipo son los dobles, especialmente el masculino, y cuentan con un alto nivel de aciertos en los individuales, cuyo mayor potencial se encuentra también en la categoría masculina. Ahora, los volantistas disputarán su segundo encuentro fuera de casa y lo hará con jugadores de gran nivel como Telma Santos, Pablo Abián o Haideé Ojeda, cuya máxima es la victoria.

En este sentido, Paco Ojeda comenta que “puede parecer que hay mucha diferencia entre el primer y el sexto clasificado, pero el San Fernando no es tan débil como indica su posición porque es un equipo que sabe defenderse y que tira de orgullo en su casa, como es lógico; por lo que debemos ir con la idea de sacar cada punto y sin creer que vamos de paseo ni mucho menos”.

El hecho de seguir invictos hace que la plantilla tenga una gran confianza. Así lo explica el técnico, que señala que “estamos felices porque hemos logrado vencer a rivales directos como el Pitiús o Rinconada, pero hay que tener los pies en el suelo y no ir confiados porque eso puede hacer que llegue el primer roto de la temporada y esperamos que no sea así”.

Frente a ellos estará el Club Bádminton San Fernando Valencia, que acumula dos victorias y dos derrotas y que vivirá su segunda jornada consecutiva en casa, donde aún no ha conseguido ganar. El rival del IES La Orden puntuó frente al Benalmádena y Alicante, mientras que cayó derrotado ante el Pitiús y el Oviedo, dos de los grandes equipos de la temporada.

Las estadísticas de los valencianos demuestran que su clave es el individual femenino, donde tienen a jugadoras de la talla de Laura Samaniego, Silvia Ferrandis y Andrea Arrones; mientras que también cuentan con cierta fuerza en los dobles mixtos. Como puntos débiles se presentan los dobles masculino y femenino y también el individual masculino, en el que sólo han ganado en una ocasión.

Por todo ello, el San Fernando intentará hacer frente al conjunto onubense en su propio terreno de la mano de deportistas como Daniella Gonda, Arturo Hernández, Marcin Kalitka o Marina Fernández, que pelearán por quedarse con los tres puntos en su feudo.

Como equipo, Paco Ojeda destaca de los valencianos “su buen rendimiento, tanto de la mano de jugadores internacionales como de la mano de jugadores nacionales que salen a la pista a luchar y que en el partido a partido pueden complicarte la vida”.

Finalmente, el entrenador apunta que “el hecho de viajar hace que estemos más cansados porque lo hacemos de la forma más económica posible y jugar en casa es un punto a favor ya que conocemos la instalación, por lo que disputar jornadas fuera se convierte siempre en una incógnita, pero esperamos que salga todo bien”.

En calidad de capitán, Eliezer Ojeda hace hincapié en que “jugamos un encuentro engañoso porque el San Fernando no es uno de los equipos más fuertes de la Liga pero ya ha demostrado que no te puedes relajar con ellos porque aunque en la pasada temporada vencimos por 7-0 también nos costó”. De la plantilla, Ojeda apunta que “mantienen el mismo bloque que el año pasado y no podemos fiarnos sino ir allí y sacar un resultado lo más positivo posible para mantener la racha de victorias”.