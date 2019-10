El Recreativo IES La Orden arrolla al Rinconada (6-1)

La constancia marca la victoria. El Recreativo Bádminton IES La Orden vence al CB Rinconada por 6-1 en la tercera jornada de la TOP8 LaLigaSports y consigue su objetivo de permanecer invicto hasta el momento.

El actual campeón sabía que no era una tarde cualquiera. El tradicional ‘Clásico’ llegaba en un momento más que positivo, con los onubenses en primera posición y seguidos precisamente por su rival, el CB Rinconada, segundo en la clasificación y con ganas de vencer en el Pabellón Fernando Martín. Por su parte, el IES La Orden inició el encuentro arropado por su afición, que se desplazó una vez más hasta el municipio sevillano con el objetivo de crear una marea albiazul en el fortín rinconero.

En esta ocasión, Paco Ojeda apostó por Pablo Abián y Haideé Ojeda en dobles mixtos, Víctor Martín y Eliezer Ojeda en dobles masculino y Laura Santos junto a Haideé Ojeda en el caso del dobles femenino. Para los individuales, el técnico incorporó a Telma Santos, Osleni Guerrero, Laura Santos y Pablo Abián.

Como es habitual, el encuentro dio comienzo con la disputa del dobles mixtos. Haideé Ojeda y Pablo Abián se enfrentaron a Jaume Pérez y Laura Molina, a los que adelantaron con facilidad desde los primeros minutos. La pareja no titubeó, lo tuvo claro en todo momento y desestabilizó a la dupla rival, a la que venció en el primer set por 8-21. En el segundo set, los volantistas del CB Rinconada se mostraron algo más rápidos, sin embargo tanto Ojeda como Abián supieron hacer frente a su juego y doblegaron a Molina y Pérez por 14-21.

El dobles femenino tuvo como protagonistas a Laura Santos y Haideé Ojeda. Frente a ellas, Laura y Marta Molina hicieron todo lo posible por vencer, pero el buen hacer no fue suficiente ante las recreativistas. En el primer set, la pareja albiazul realizó un trabajado juego que se decantó a su favor por 15-21. En el caso del segundo set, tanto Laura como Marta Molina no se dieron por vencidas, y a pesar de ir perdiendo, igualaron a las féminas del IES La Orden a 19, aunque finalmente el punto se lo llevaron Santos y Ojeda al ganar por 19-21.

También lo tuvieron complicado los chicos del IES La Orden. Eliezer Ojeda y Víctor Martín se midieron a Juan Manuel Fernández y Jaume Pérez, dos pesos pesados del Rinconada que no se lo pusieron nada fácil a los de Paco Ojeda. En el primer set, Eliezer Ojeda y Víctor Martín comenzaron perdiendo, pero la fuerza y la constancia marcaron los minutos claves del duelo, en el que se hicieron con un favorable 14-21. En el segundo set, Juan Manuel Fernández y Jaume Pérez lo intentaron aunque sin suerte y los onubenses volvieron a vencer, esta vez por 15-21.

Con 0-3 en el marcador, Pablo Abián no dejó escapar la oportunidad de dar el punto de la victoria a su equipo. El excepcional volantista tuvo al otro lado del tapiz a Francisco Javier Olivares, al que superó en el primer set por 15-21 sin complicaciones y repitió jugada en el segundo set, donde se adelantó por 10-21. Ya con los tres puntos de la jornada a su favor, el IES La Orden siguió luchando de la mano de Telma Santos, que debutó por primera vez en la temporada frente a Freya Patel, una de las últimas incorporaciones del Rinconada. La portuguesa dominó el juego y bloqueó a su rival, a la que ganó en primer lugar por 17-21 y en segundo lugar por 10-21, dando paso así a Osleni Guerrero y Laura Santos para disputar los dos últimos individuales.

El conjunto onubense recibe el sábado al Pitiús en el Andrés Estrada, a las 17:30

En esta ocasión, el único punto que consiguieron los jugadores de Antonio Molina fue frente a Laura Santos. La más pequeña de la plantilla recreativista se enfrentó Nerea Díaz, quien la superó por 21-14 en el primer set. En el segundo set, Santos peleó por llevar al tercer set a su rival, sin embargo la suerte no estuvo de su parte y cayó por 21-10. Finalmente, Osleni Guerrero puso el 6-1 en el marcador del IES La Orden. El cubano se midió a Juan Manuel Fernández, que a pesar de intentarlo, no pudo no con el albiazul y perdió por 19-21 en el primer set. En el segundo set, Guerrero remató con seguridad y se hizo con un amplio 11-21 que dio por terminada la jornada.

Buen estreno para María Eugenia Lorenzo, la nueva presidenta del club. El conjunto onubense había vencido con anterioridad al Arjonilla también por 6-1; y al Benalmádena por 5-2 en la jornada inaugural.

El próximo sábado será el CB Pitiús quien visite al IES La Orden en un encuentro que se disputará a partir de las 17:30 en el Polideportivo Municipal Andrés Estrada, donde el actual líder de la competición espera sumar otros tres puntos.