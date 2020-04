El Moguer avista la Primera Andaluza a falta de cuatro jornadas

Solo el virus ha podido separar al Moguer de la gran gesta. Su camino hasta la Primera Andaluza estaba siendo meteórico: diez victorias y un empate consecutivos en los últimos once partidos. Números de líder, cifras de ascenso directo, datos de campeón. El conjunto moguereño ha sabido sobreponerse a un inicio de temporada incierto, con cuatro derrotas en las primeras siete fechas. Luego, encadenó esta racha triunfal que nadie ha logrado continuar.

El filial lepero aguarda en la segunda plaza cualquier despiste. Se encuentra a seis puntos del liderato, pero con el goal average general a favor. El San Roque de Lepe ha conseguido no perder la estela gracias a la mejor defensa de la categoría, con sólo diez tantos recibidos. Sin embargo, esta seguridad no ha servido para lucir regularidad. El equipo aurinegro ha conectado siete encuentros sin perder, cinco sin ganar y otros cinco vencidos.

A falta de cuatro encuentros para finalizar la liga regular, de 12 puntos en juego, el San Juan divisa la pugna por la primera posición desde el tercer puesto del cajón. Aunque su objetivo está enfocado en las eliminatorias por el ascenso, aún conserva posibilidades matemáticas de proclamarse campeón. Sus cartas muestran un negativo enfrentamiento directo con el Moguer y positivo frente al San Roque. Gran registro goleador de los de Alejandro Alemany.

La crisis sanitaria no llegó en el momento preciso para el Punta del Caimán. El equipo isleño, a nueve puntos del líder, había vencido los dos últimos encuentros. Sin embargo, las seis derrotas que acumula durante el curso es una losa difícil de levantar. Una trayectoria similar es la del Manzanilla, que cierra el grupo de play off, a once puntos de la cabeza de carrera. De sus perseguidores, es el conjunto que más ha empatado, con seis duelos.

La igualdad del segundo grupo de la Segunda onubense es tal que ninguna plantilla tiene asegurado su objetivo. Iliplense (6º), Cartaya B (7º) y Mazagón (8º) se limpian la sangre de los ojos en busca de un puesto en las eliminatorias por el ascenso. Los de Niebla, a sólo un punto, han perdido demasiado, pero han llegado al parón con la moral que otorgan cuatro triunfos seguidos; el filial cartayero, por su parte, no ha perdido ninguno de los últimos cuatro encuentros; mientras que el Mazagón, que también encadenaba cuatro partidos sin tropezar, claudicó en casa frente al Punta del Caimán, justo en la previa de la crisis sanitaria.

Y hasta aquí la emoción del ascenso. Estrella, Hinojos, Aljaraque y Villablanca, por este orden, luchan por el triste privilegio de no quedar en la última posición al final de la campaña. De momento, el mejor situado es el conjunto de Chucena, al que una ráfaga de cuatro derrotas le ha descolgado de la lucha por el play off. El farol rojo es propiedad del Villablanca, que, además, tiene el peor registro de goles encajados (50). También es el que menos tantos ha marcado (21), pero esta desconsideración la comparte con el Hinojos. El Cartaya es la plantilla más goleadora, con 34 celebraciones, aunque el pichichi del grupo es Marco Salas (Manzanilla), con 11 anotaciones, ninguna de ellas de penalti.