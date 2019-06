El Meeting Iberoamericano dejó once mínimas europeas sub 23

Un total de once mínimas para el Campeonato de Europa sub-23 de Gävle (Suecia) y otras cuatro para el Europeo sub-20 de Boras, ambos en Suecia, se lograron el jueves en la 15ª Reunión Iberoamericana de Huelva disputada en el estadio Emilio Martín de la capital.

Según informa la Real Federación Española, las mínimas europeas sub-23 fueron en 1.500 metros las de Celia Antón (4:12.52), Lucía Rodríguez (4:14.20), Marta García (4:15.94), Águeda Muñoz (4:18.23), Adrián Ben (3:40.94) y Enrique Herreros (3:41.68); y en 800, las de Pablo Sánchez-Valladares (1:46.81) y Eduardo Romero (1:47.61).

El Hocine Bouchrak (8:49.73), en 3.000 obstáculos; Abdessamad Oukhelfen (13:39.27), en 5.000; y Alberto González (71,46) en martillo completan la nómina de atletas que han logrado mínimas para el Europeo de Gävle.

Entre las mínimas sub-20, resalta la de Salma Paralluelo, con 57.34 en 400 metros vallas, que es además récord de España y mejor marca mundial; mientras que también cumplieron su objetivo Elian Numa López (1:49.11), José Ignacio Pérez (1:49.65) y Lucía Pinacchio (2:06.70) en 800.

Por otro lado, la triplista venezolana Yulimar Rojas, que estableció una nueva mejor marca mundial con un salto de 15,06 metros en Huelva, aseguró que se ve para mejorar esta plusmarca personal “aún en algunos centímetros”. La triple campeona mundial y subcampeona olímpica señaló que se siente “muy contenta”. “Tengo que seguir trabajando para lograrlo en el futuro”, manifestó Rojas, en declaraciones recogidas por la cuenta de Twitter de la Real Federación Española. Sobre las personas que acudieron al estadio Emilio Martín, expresó que fue “un espectáculo, un show”, ya que el público le ayudó “mucho y se lo agradezco porque me han apoyado bastante”.

La lanzadora de disco cubana Denia Caballero, que mejoró su mejor marca mundial del año con un registro de 69,20 metros y pulverizó el anterior récord de la reunión, empezó “un poco ansiosa y no me salió el primer lanzamiento como yo esperaba”. A pesar de eso, supo reponerse y “me salió un muy buen segundo lanzamiento. De hecho, no me lo esperaba”. “Me voy muy contenta y ojalá que me vuelvan a invitar a Huelva”.

Por su parte, el internacional Adel Mechaal, ganador de los 1.500, reconoció que su registro de 3:38.69 “no es que sea una marca discreta, pero está un poco lejos de lo que se esperaba aquí”.Mechaal, que este año ya corrió en 3:36.31 pero que aún no tiene la mínima para el Mundial, explicó que tuvo “buena sensaciones” aunque algo de “cansancio” tras competir el domingo en Rabat.