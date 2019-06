Plata para Leyre Fernández en Madrid

Recientemente ha tenido lugar, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, la tercera Jornada de la Liga Nacional de cadetes y menores de 14 de tiro con arco. El Club Asirio ha acudido con una amplia representación, quince deportista en total que han realizado, en términos generales, una buena actuación con una medalla de plata y dos cuartos y un quinto puesto.

En arco compuesto cadete solo compitió José Cabello; durante la fase inicial estuvo bastante acertado, lo que le llevó a calificar en octavo lugar. Posteriormente, en las eliminatorias completó unos enfrentamientos de primer nivel, cayendo en cuartos de final, a un paso de la lucha por las medallas.

Los menores de 14 años estuvieron muy seguros en la fase clasificatoria. El que más sobresalió fue Ignacio González, ocupando en la tabla clasificatoria el quinto puesto. Sus compañeros Cristóbal Ordóñez, Daniel Cumplido y Alejandro Puerta rayaron a gran altura y estuvieron muy cerca de Ignacio, finalizando la calificación de forma consecutiva en sexto, octavo y decimocuarto lugar respectivamente. Durante los cruces decisivos se notó la falta de experiencia de los nuestros, Alejandro a pesar de tener el pase a octavos en sus manos, no supo aprovecharlo por culpa de los nervios. Cristóbal y Daniel llegaron hasta cuartos de final, ambos vendieron cara la derrota, pero al final cayeron, ocupando el quinto y octavo puesto respectivamente. Ignacio fue el que llegó más lejos, en semifinales cayó en un apretado final ante el leonés Jorge Cubillas. Durante la disputa del bronce, Ignacio no encontró su tiro y termino cediendo, a pesar de ello ocupó un magnífico cuarto lugar final.

En el apartado femenino la más destacada de las durante la fase clasificatoria fue Judit Jiménez, que fue de menos a más y concluyó la misma en sexto lugar. Además contamos con Alicia Castilla, Miriam Camacho y Marta Aznar, que se posicionaron en decimotercer, decimocuarto y vigésimo primer lugar respectivamente. Marta pudo haber obtenido una clasificación mejor, pero cuando iba en los puestos de arriba de la clasificación sufrió un percance con su arco que la penalizó.

Los cruces eliminatorios no les vinieron bien a nuestras jóvenes arqueras, Marta Aznar, tras superar el fallo en su arco, no pudo derrotar a su adversaria y cayó en dieciseisavos de final, Mientras tanto Alicia Castilla y Miriam Camacho finalizaron su participación en octavos. Judit se quedó como única representante de las mujeres, tirando de forma extraordinaria consiguió el pase a semifinales donde tuvo que superar dos flechas de desempate. En una ajustadísima semifinal Judit terminó cayendo por escasos puntos de diferencia, por lo que se quedó en la lucha por el bronce, no pudiendo superar tampoco a su contrincante, finalizando en un excelente cuarto lugar.

En la modalidad de cadete recurvo masculino acudieron a esta cita Juan Jesús González, Agustín Rodríguez y Javier Cuenca. Todos ellos estuvieron a buen nivel en esta primera fase, concluyendo la misma en los puesto de medios de la tabla. En los enfrentamientos directos no tuvieron suerte ninguno de los arqueros, tras unos enfrentamientos muy igualados y emocionantes cayeron los tres por escasa diferencia.

Por el lado femenino competían tres arqueras, Cristina de Guzmán, Rocío González y Leyre Fernández. Las dos primeras estuvieron por debajo de sus posibilidades en la fase inicial, que les llevó a situarse en la parte media de la tabla. Leyre, por su parte, fue de menos a más, adquiriendo confianza a medida que avanzaba la tirada, finalizando el round clasificatorio en el segundo lugar. En los cruces directos, tanto Rocío como Cristina cayeron de forma inesperada en dieciseisavos y octavos de final respectivamente. Leyre fue avanzando ronda tras ronda, lo que le llevó a disputar la final, ante la actual campeona de España, la madrileña Inés de Velasco. En un igualado encuentro entre ambas, resultó vencedora la experimentada Inés, teniendo que conformase la andaluza con la medalla de plata.

El Club Asirio da por buenos los resultados obtenidos, los deportistas de Huelva completaron un sobresaliente campeonato, ocupando puestos que hacen pensar que en próximas competiciones puedan luchar por las medallas. Estas magníficas actuaciones se están viendo reflejadas en la clasificación de equipos mixtos autonómicos, donde hasta el momento el conjunto andaluz, formado íntegramente por arqueros de Huelva, tiene una de las plazas que dan acceso a la fase final del Campeonato de España de Equipos Mixtos Autonómicos.

La próxima cita para el club onubense será el Campeonato de España Absoluto al aire libre, que se celebra del 19 al 21 de julio en Ávila, y donde es previsible que el Club Asirio acuda con una amplia representación de arqueros.