Laura García-Caro luchará por su tercera medalla europea consecutiva

La marchadora internacional Laura García-Caro se ve en la lucha por su tercera medalla continental consecutiva en la Copa de Europa de Marcha, que tendrá lugar el 16 de mayo en la ciudad checa de Podebrady.

García Caro aseguró a Efe que prepara “con ganas” su cita en Podebrady y, sobre sus opciones de subir al podio de la competición continental, manifestó que “ojalá” y aseguró que, para ello, da todo en cada entrenamiento porque, además, estará en juego la plaza de los Juegos de Tokio, la que sería su primera cita olímpica.

La atleta de Lepe logró el fin de semana en Murcia la medalla de bronce en el Campeonato de España de 20 kilómetros marcha, el mismo resultado que cosechó en el Nacional de 35 kilómetros, y explicó que “esperaba un poco más de la competición", pero aún no está al 100%.

Valoró que sigue “en la lucha de las medallas” y, por tanto, “un paso más cerca del objetivo principal”, estar en Tokio, para lo que ya tiene la mínima lograda desde el pasado año y sus últimas actuaciones la confirman en el trío de destacadas junto a María Pérez y Raquel González Campos.

No obstante, dijo que no se fía del todo y quiere confirmarla con una gran actuación en tierras checas. “Ahora mismo parece todo claro y tendría que darse la vuelta a la tortilla en la Copa de Europa, pero todo puede pasar y entreno duro para que no sea así”, resaltó García-Caro.