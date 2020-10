Laura García-Caro: "La gran preocupación de los atletas es evitar contagios"

La marchadora internacional onubense Laura García-Caro manifestó que en la actual situación de pandemia, "la principal preocupación" de los atletas es evitar contagiarse y que ello pudiera truncar una temporada con los Juegos Olímpicos de Tokio en ciernes.

La atleta de Lepe, que ha iniciado una concentración de tres semanas con su grupo de entrenamientos en Torrevieja (Alicante), declaró en una entrevista a Efe que se encuentran en un año duro por lo que implica el tener un control exhaustivo de todo para poder competir y alcanzar el sueño de ser olímpica, que se le escapó en 2020.

"Nos toca estar muy aislados, centrarnos en los entrenamientos y hacer la mínima vida social para evitar riesgos de contagios", expresó García-Caro sobre unas pautas que suponen "lo más desafiante" de la nueva normalidad. En esta línea, reflejó que va a ser todo "más estricto aún" para evitar contactos y eso va a "endurecer bastante la preparación".

Señaló que es consciente de que esto implica "reducir al mínimo los contactos" y no ver a su familia o amigos, porque "si al final tenemos que estar diez días confinados por un posible contagio nos parte la preparación". Comentó que se ha comunicado con atletas de otros países y que la situación es "muy similar" y que comparten la preocupación por no contagiarse y las restricciones establecidas para frenar la pandemia.

García-Caro cree que todo merece la pena con tal de estar en los Juegos Olímpicos, que cree que se celebrarán "aunque sea de una manera muy distinta" a cómo los han "visto en la tele siempre", ya que dijo que "no es útil" para los atletas "pensar que no se celebrarán para mantener la concentración". Explicó que probablemente se llevarán a cabo sin público, pero reiteró que "de verdad que van a hacer todo lo posible", aunque "tal y como está el mundo en este momento siempre queda la incertidumbre".

Con el objetivo de realizar una preparación en las mejores condiciones, destacó sobre la concentración de Torrevieja que necesitaban aislarse "un poco de todo lo que está ocurriendo, con muchos casos y gente confinada", y resaltó la importancia de realizar "una buena pretemporada y estar más concentrados aún en este año olímpico".

En ella, el toque de queda se ha sumado como medida, pero es algo que no les afecta "para nada" porque se acuestan temprano para unos entrenamientos cuyo plan es "hacer mucho volumen, entrenamientos de fuerza y cuestas" para "conseguir mucha base para el entrenamiento más específico de la temporada".

Está previsto en febrero el Campeonato de España de marcha en ruta de 20 kilómetros, para el que aún no hay sede y que, según la marchadora, le encantaría que fuera en Huelva, donde la incidencia de covid-19 es bastante más baja que en otras provincias españolas.

"Me gustaría que se celebrara en Huelva, ya que este año no tuvimos Mitin Iberoamericano y siempre me toca competir lejos de casa", reconoció la onubense, que en los últimos meses ha estado más en casa que en los últimos años y eso le ha servido para estar "psicológicamente mejor" para afrontar el año olímpico.