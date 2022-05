Laura García-Caro: "He tenido fuerzas para apretar al final; a veces me falta eso"

Laura García-Caro se mostró muy feliz tras conquistar la medalla de oro en los 10 kilómetros marcha en el Campeonato Iberoamericano que se disputa en Alicante. La lepera valoró el título y también la marca conseguida ante rivales de mucha entidad.

“Me he encontrado muy bien desde el principio de la carrera; en los primeros kilómetros he controlado un poco el ritmo porque estábamos todas un poco asustadas con el día de calor, pero al final lo hemos soportado, venimos de competiciones internacionales bastante duras con la climatología y nos vamos adaptando”, aseguró al finalizar la prueba.

“Tenía dos rivales muy duras, la peruana Kimberly y la portuguesa Cabecinha pero en la segunda parte de la prueba me he encontrado bastante bien, he ido muy progresiva y he tenido fuerzas para apretar al final, que eso a veces me falta, y muy contenta porque (además del oro) también me llevo una marca personal”, añade la marchadora lepera.

Los 43.33.72 son, además de plusmarca personal, el 6ª mejor registro español de la historia, lo que debe darle mucha confianza para el futuro. “Tengo confianza por cómo he afrontado la prueba y porque tengo a los mejores ahí, muy muy cerca. En el Mundial (del 15 al 24 de julio en Oregón) voy a competir en los 35 kilómetros, que es más largo que esto, y estar así de rapidilla sí me da confianza para lo que viene ahora, que no es poco”, concluye.