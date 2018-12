Un Isla entregado no pasa del empate ante el Viso (1-1)

El Isla Cristina y el Viso disputaron ayer la décimo sexta jornada del campeonato de División de Honor que cerraba el año en curso. Difícil partido para los costeros ante un conjunto que se encuentra en segundo lugar el la tabla. No iba a ser fácil para los de Francis Acosta quienes no podían dar más concesiones si no quieren ver peligrar su situación en la categoría. El partido comenzó con dominio de los de la comarca de los alcores, y ya en los primeros minutos Mateo tuvo que salir a despejar de cabeza en varias ocasiones ante el acoso del rival.

Lo que se venia venir llegó en el minuto tres cuando Sergio incurrió en penalti al cortar un balón con la mano. Gabri desde el punto fatídico no perdonó y sirvió para que su equipo lograra su único tanto. Al Isla le costaba salir de su parcela y cuando lo conseguía a penas lo hacía con peligro, a esto se unía el pésimo estado del terreno de juego que dificultaba el control del esférico. El tiempo llegaba al final de los 45 minutos sin que el fútbol desarrollado pasase de mediocre, aunque la lucha era tenaz y ninguno de los dos equipos daba un balón por perdido.

La segunda parte no pudo empezar mejor. A los 50 minutos Alonso agarró un gran tiro desde el borde del área que se coló por el ángulo sin que Arti pudiera hacer nada por evitar el tanto isleño. Este gol dio alas a los locales y empezaron a buscar el segundo gol que le pudiera dar la victoria. El Isla tomó las riendas del encuentro y empezó a dominar bajo una llovizna que en ningún momento hizo que peligrara el desarrollo del encuentro. El partido tomó un tono de emoción con el Isla dominando y el segundo podía hacer acto de presencia, pero los visitantes no querían irse de vacaciones sin ganar ya que el resto de resultados de la jornada lo podían haber colocado líderes de la tabla clasificatoria.

Aun así los de Juan Javier Rodríguez siguieron intentándolo pero ya todo quedó en ese empate. Un resultado que supo a poco dado que en la segunda mitad los de Francis Acosta dieron una buena imagen a pesar de no poder hacerse con la victoria.

En otro orden, para hoy está previsto el inicio de las obras de mejora del terreno de juego del polideportivo municipal de Isla Cristina, de vital importancia ante el deplorable estado en el que se encuentra lo que hace imposible el desarrollo con normalidad de un encuentro de fútbol. Las obras comenzarán aprovechando el parón navideño y que el próximo encuentro el Isla jugará como visitante ante La Palma. Las mejoras, impulsadas por el ayuntamiento isleño, consistirán en pinchar el terreno de juego, semillar, reservar con arena y nivelar con un importe que superan los 9.000 euros. Se espera que con esta remodelación se arreglen definitivamente los graves inconvenientes que ha venido sufriendo el equipo isleño.

FICHA TÉCNICA

Isla Cristina: Mateo, Jose, Alberto, Sergio, Álex Martín, Carlos Vizcaino (Edu 68’), Diego, Fran, Quini (Javi 68’) Alonso (Iván 73’) y Cifu.

Viso: Arti, Jaime, Quesada, Lobeto (Rafa López 56’), Chico, Migue (López 61’), Vega, Lichi, Manuel Sabá (Sombri 79’) Diego y Gabri.

Goles: 0-1 (13’) (p) Gabri. 1-1 (50’) Alonso.

Árbitro: Romero Llamas. Amarillas para los locales Sergio, Diego, Quini y Cifu. Amonestó a los visitantes Quesada, Migue, Lichi y Manuel Sabá.

Incidencias: Unos 100 espectadores en el municipal de Isla Cristina.