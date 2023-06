EL IES La Orden ya conoce sus rivales de la fase de grupos del Europeo

El Club Bádminton IES La Orden, que partirá como cabeza de serie del Grupo 1 en el 44º Campeonato de Europa de Clubes 2023, se enfrentará al Port of Baku SC de Azerbaiyán y al BC Baloži de Letonia en la fase de grupos de la competición europea que se disputará del 19 al 21 de junio

Si bien los onubenses parten como favoritos para mantener el liderato del grupo, no bajan la guardia. El director deportivo del combinado albiazul, Paco Ojeda, asegura que el equipo se enfrentará “con mucho respeto” a los rivales y que no dan a priori ningún partido por ganado. “Son equipos un tanto desconocidos a nivel internacional y no cuentan con deportistas que tengan un ranking internacional significativo como para pensar que vayan a ser rivales difíciles de batir, pero todos los encuentros van a ser duros”, explicó Ojeda.

En el grupo 2, encabezado por los italianos del Matex Marabadminton estarán también el equipo anfitrión, Oviedo, y el combinado portugués CDR Prazeres. Rinconada-Sevilla tendrá que enfrentarse en el Grupo 3 al conjunto islandés TBR y al finlandés Helsingfors BC RF. Finalmente, el grupo 4 lo integrarán el Kristiansand Bk (Noruega), el Badmintonfelag Hafnarfjardar (Islandia), el ACD CHE Lagoense (Portugal y el BC Jonglënster (Luxemburgo).

El IES La Orden se medirá el próximo lunes día 19 al Port of Baku SC y el miércoles 21 se enfrentará BC Baloži. Ambos encuentros comenzarán a las 9:30. El jueves 22 se disputarán las semifinales y el viernes día 23 será el de la gran final que concluirá con la coronación de los nuevos campeones de Europa.