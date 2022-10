El isleño Augusto García Jr. logra el subcampeonato de España de Larga Distancia de Paddle Surf

El joven deportista isleño Augusto García Jr. sigue dando alegrías al deporte onubense. En esta ocasión, gracias a su proclamación como subcampeón de España de Larga Distancia de Paddle Surf tras su participación en el Nacional de Larga Distancia disputado el domingo, 2 de octubre, en la playa Cabo de Palos (Murcia).

El campeonato, organizado por el Club Náutico de Cabo de Palos y la Federación Española de Surf, contó con más de 260 participantes, siendo el único representante onubense el joven isleño (Club Windsurfing Isla Cristina), el cual partía como uno de los favoritos en la categoría sub 18, pese a no estar al cien por cien de sus capacidades por estar recuperándose de un proceso gripal.

La salida de la prueba, disputada en un recorrido de 14 kilómetros, se dio bajo condiciones suaves de mar y viento. Tras el fuerte ritmo impuesto por la cabeza de carrera, los alicantinos Iván de Frutos y Joan García, y el onubense Augusto García, se distanciaron del resto, subiendo finalmente dos de ellos al podio. El primero en entrar fue Joan García, solo unos metros por delante del isleño, que entró en segundo lugar. El tercero fue Sergio Cantoral.

Con este resultado, Augusto García Jr. se convierte en el actual subcampeón de España de Larga Distancia, a lo que se suma el primer puesto en el Campeonato de España de Velocidad, logrado también durante la presente temporada de competiciones.

A pesar de que la larga temporada de competiciones encara ya su recta final, aún resta al isleño participar en el 'All in SUP' de Gijón (Asturias), que se disputará del 12 al 16 de octubre, donde García Jr. intentará revalidar el título del año pasado; y la Copa de España de Larga Distancia, que se celebrará el próximo día 22 de octubre.