Francis Acosta deja el banquillo del Isla Cristina después de siete temporadas

Francis Acosta, entrenador del Isla Cristina hasta la temporada recién finalizada, no estará en la próxima competición por decisión propia, tras estar en el banquillo isleño durante siete campañas ininterrumpidas con un bagaje que podría considerarse satisfactorio, donde solventó algunas campañas con graves problemas clasificatorios y otras en las que cuajó buenas temporadas.

Ante este decisión, el presidente del club isleño, Francisco Sarrión, ya trabaja para buscar quién dirigirá los destinos del club isleño en el nuevo proyecto en División de Honor. Hasta entonces queda pendiente de confeccionar la plantilla, pues aún no hay decidido quiénes seguirá formando parte de la misma, ni se conocen las pretensiones que tendrán tanto los que se quedan como los futuribles.

Ante esta circunstancia, tan pronto se nombre oficialmente el nuevo entrenador se empezará a trabajar con los que forman parte de la plantilla y con los refuerzos que puedan llegar.

El propio Francis Acosta se ha despedido a través de las redes sociales asegurando que “hay decisiones en la vida que cuesta mucho tomar, y dejar de entrenar después de siete años consecutivos al Isla Cristina FC es una de ellas, pero llega el momento que necesito descansar y sopesar las cosas que dejamos atrás por la dedicación que le ponemos a esto, y pienso que dar más tiempo a la familia es la más importante, Vero mi compañera, que aunque nunca se mete en mis decisiones, al final soporta mis estados de ánimo y me apoya y sobre todo mis hijos, con unas edades en la que podemos disfrutar de muchas cosas que ahora mismo precisamente no puedo y no quisiera perder y lamentar (no están muy de acuerdo con mi decisión pero lo entenderán)”.

Agradecimientos a todos los que han trabajado con él, y en especial al presidente, Francisco Sarrión

“Quisiera agradecer a mucha gente que me han ayudado y han luchado tanto por este club. Primero su directiva: Emilio , Manolo Martín, Andrés y sobre todo y sin que nadie se moleste, al presi, Sarri por su dedicación, ayuda, amistad, pasión y un largo etcétera que él y yo nos guardamos por los momentos buenos y menos buenos que hemos vivido; y algunos más que nos acompañan en los viajes y echan un cable en todo para ponérnoslo todo muy fácil. A todos ellos mil gracias por vuestro tiempo y dedicación”, añade el técnico.

“A mis jugadores !! Solo nosotros sabemos el esfuerzo y lo que cuesta esto, semana a semana dándolo todo por este escudo y por este club, y al final logrando con muchísimo trabajo los objetivos deportivos y sobre todo logrando formar una gran familia .... sois muy grandes y tenéis un amigo para siempre !!

A mi grupo de trabajo: El gran Peluky siempre aportando positivismo al Grupo. Cifu experiencia y saber en esto del fútbol , Nelson “el gran descubrimiento” facilitando el trabajo de análisis del rival. Miguel Fernández siempre preparando a los porteros, Manuel nuestro Físio otro gran aporte , seguro que llegarás lejos y por último, la experiencia de Rafael Martínez con todos los datos habidos y por haber, qué fácil trabajar con vosotros. Gracias!!”, destaca Francis Acosta.

“Y por último a los aficionados, poquitos pero fieles, siempre ayudándonos en los buenos y los malos momentos. A partir de hoy seré un aficionado más que sentirá los colores desde la grada animando a mi equipo. Siempre estaré para ayudar a mi club y no diré un adiós sino un hasta luego porque mi corazón seguirá latiendo azul,blanco y amarillo”, concluye.