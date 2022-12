María Forero: ha nacido una estrella en Huelva

María Forero Pérez (Huelva, 24 de marzo de 2003) fue protagonista el pasado fin de semana a nivel nacional e internacional proclamándose campeona de Europa sub 20 de campo a través en el circuito italiano de Piamonte-La Mandria Park, logrando el título tanto a nivel individual como con la selección española. Es el primer gran éxito internacional de una atleta onubense llamada a alcanzar grandes cotas.

“Empecé en el mundo del atletismo por mi profesor de Educación Física; vio que tenía cualidades y se empeño en que me apuntara al equipo; yo tenía 13-14 años, estaba jugando a fútbol y no le eché mucha cuenta, pero insistió, fui a probar y me gustó. En mi familia no hay antecedentes ni en el atletismo ni en ningún deporte, soy la rara de la familia”, comenta con buen humor.

María Forero ha sido campeona de España sub20 en 3.000 y 5.000 metros, además de lograr la quinta plaza en el Mundial sub20 de Cali (Colombia), pero si hay un antes y un después en su trayectoria fue “en enero el año pasado en Jaén, en una carrera a la que llegué mal mentalmente, me doblé el tobillo y por primera vez en mi vida tuve que retirarme. El año pasado me fui a León, hablé con mi entrenador y le dije que eso no me podía pasar más”.

Ahora reside en León, donde se marchó el año pasado en busca de nuevas experiencias y que cuenta con uno de los epicentros del atletismo también propiciado por el Centro de Alto Rendimiento (CAR). “En Huelva entrenaba muy bien, estaba a gusto, pero había aspectos que no eran muy profesionales, debía tener una alimentación más equilibrada, una vida más cuidada… ese era el toque de calidad que me faltaba, porque se mejora mucho cuidando esos aspectos, no sólo es entrenar”, añade.

Desde el principio se especializó en el medio fondo y no probó otras distancias. “Nada más llegar al atletismo hice un 3.000, se me dio muy bien, me dijeron que tenía cualidades y no he probado otras distancias; en cadete hacía pruebas de 1000 metros y ahora las hago de 5.000”.

"Me quedan muchas cosas por mejorar, sobre todo en el entrenamiento invisible: hábitos de vida, alimentación, sueño..."

Entre sus cualidades como atleta, María Forero destaca que “soy perseverante; tengo mucha disciplina llevada a un extremo positivo. No soy la típica que dice ‘Si hoy no entreno, no pasa nada’; he llegado a entrenar a las doce de la noche tras un viaje; siempre busco un hueco en el día para entrenar, es una disciplina y eso se nota después. Todavía me quedan muchas cosas por mejorar, sobre todo en eso que se llama el entrenamiento invisible, como hábitos de vida, alimentación, el sueño...”.

La onubense está actualmente en León estudiando Enfermería y dispone de poco tiempo libre. “Me levanto sobre las 8:30, desayuno, tengo cuatro horas de prácticas, luego clase o estudio y siempre busco un hueco para entrenar; por la tarde vuelvo a ir a prácticas y vuelvo a entrenar. Estudio lo que me gusta, entrenar también me gusta y es una rutina que no me cansa”, resalta.

Tiene las ideas claras y su gran objetivo es ser profesional, aunque tiene los pies en el suelo y no se mete presión. “Estoy contenta con el título europeo y no lo voy a olvidar en la vida, pero tengo 19 años, soy joven y los éxitos que cuentan son en las categorías mayores. Mi objetivo es crecer y formarme, y lo que venga es un plus. Con lo que estoy haciendo soy profesional, pero no soy más que una niña de 19 años”. “Muy a largo plazo mi sueño es ser olímpica, pero en estos momentos no es real; los Juegos Olímpicos son más un sueño que un objetivo”, añade.

Ahora cambia de categoría, lo que es un nuevo reto. “Paso a ser sub23 y soy de las pequeñas; a nivel nacional puedo seguir ahí arriba, pero a nivel internacional no sé lo que me voy a encontrar; cuando compites sabes si tú estás bien, pero no sabes cómo están las rivales. El Europeo sub23 es dentro de seis meses y no sé qué pasará, así que me lo tomo con calma”, contesta.

El camino hacia el éxito es muy largo y son varios los apoyos que ha tenido: “De Huelva destaco a mi grupo de siempre; Manuel Pulido, como entrenador, ha sido el que ha puesto la semilla de todo y el que me ha llevado a la senda correcta; sin él no habría llegado a nada. Emilio Martín y Alba también me han apoyado muchísimo, y aquí en León destaco a José Villacorta, Blanca Fernández… Económicamente este año empiezo con Puma, firmar un contrato con una marca es el paso a lo profesional; es un salto más, y ayuda tanto en lo económico como en materiales y demás”.

Su oro en el Campeonato de Europa del pasado fin de semana no lo esperaba ni ella misma. “Sabía que estaba muy bien y podía intentar un top5, creí que era el mejor resultado que podía hacer; en el mejor de mis sueños rozaba la medalla, pero ni de broma pensaba en ganar, no me lo esperaba. El año pasado quedé en el puesto 13 y este año me habría contentado con estar entre las diez primeras”.

No tuvo que esperar a los últimos metros para verse campeona. “Cuando empezó la carrera me posicioné en el segundo grupo, fue acelerando hasta coger a la británica que marchaba líder y no pensaba en otra cosa, porque corriendo soy reservona, me gusta guardar fuerzas para el final; sólo me fijaba en la primera clasificada, no miraba lo que tenía detrás. Me sorprendió la ambición que tenía y que en otras ocasiones me ha faltado. A mitad de carrera vi que la británica iba regular, le estábamos sacando distancia a las de atrás y me lo empecé a creer; esperé el momento para dar el cambio de ritmo y marcharme en solitario hacia la meta”.

Una vez que cruzó la línea de meta, con el oro ya asegurado, “todo fue un cúmulo de sensaciones, en un segundo ves cómo se pasa todo lo bueno y lo malo que has vivido. Desde la bajada final iba llorando, y los últimos 100 metros más, fue increíble. Este título se lo dedico a Manuel Pulido y a José Villacorta, mis entrenadores, el que me ha iniciado y el que tengo ahora”.

¿Los Juegos Olímpicos de París 2024? Todavía soy muy joven; para los siguientes es más fácil"

En 2023, el gran objetivo será “el Europeo sub23 al aire libre en julio, que se prepara con mucho tiempo, haciendo una buena pretemporada, sabiendo cuándo competir y cuándo descansar. Las demás carreras serán experiencias que van sumando; y luego, dentro de un año, llegará otra gran cita, el Europeo de cross”.

Su próxima prueba de nivel tendrá lugar en enero en el Campeonato de España de cross. “Me lo tomaré con calma, ahora quiero descansar, pasar las Navidades tranquila en casa… ese Nacional no es un objetivo, pero intentaré hacerlo lo mejor posible”.

Por último, la pregunta del millón es si María Forero podrá competir con las africanas. “En un futuro espero que sí, mi sueño es ser la típica blanca entre las africanas. En Cali (Mundial sub20) sí competí a buen nivel contra ellas, pero son categorías menores; ser quinta en ese Campeonato del Mundo fue una sorpresa brutal porque por primera vez me vi entre ellas. ¿Los Juegos Olímpicos de París 2024? Todavía soy muy joven, pero si hace un año me dicen que voy a ser campeona de Europa tampoco me lo habría creído; en París sería todavía sub23 y hay mucho nivel tanto en España como a nivel internacional, necesitaría más preparación. Para los siguientes Juegos ya tendría 25 años y es más fácil”, concluye la campeona onubense.