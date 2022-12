María Forero, campeona de Europa sub 20 de cross

La atleta onubense María Forero se ha proclamado campeona de Europa sub 20 de cross en la prueba celebrada en Turín. Lo ha hecho a título individual en el primer oro de la categoría de la historia de España y también por equipos. Forero es una de las grandes promesas del atletismo onubense que ha dado una lección de fuerza e inteligencia en la gestión de su carrera en el Piamonte.

Nada más cruzar la línea de meta entre lágrimas aseguró que "ni en mis mejores sueños podía imaginar lograr un triunfo así". Además de su éxito personal suma el oro colectivo junto a Iraia Mendia, Antía Castro, María Viciosa, Marta Serrano e Inés Docampo. La onubense ya tenía buenas sensaciones antes siquiera de comenzar la carrera porque "el circuito me gustaba y me parecía entretenido, que en las cuestas arriba y abajo lo podía pasar bien".

La prueba fue un ejercicio de gestión de la atleta onubense. Forero cruzó la meta por delante de la noruega Ingeborg Østgard y la filandesa Ilona Mononen. De inicio fue un pulso con las representantes británicas. "Cuando tiró la inglesa decidí quedarme con el grupito, aunque sentía bien de fuerzas. Cuando vi que iba demasiado bien decidí ser más ambiciosa. Veía que en las cuestas ella iba para atrás mientras yo las pasaba bien. Pensé que iba con margen y ataqué". Posteriormente "aguanté su ritmo hasta que le escuché la respiración, noté que sufría y en las últimas cuestas decidí tirar con fuerza".

🥇 ¡ DOS OROS PARA ESPAÑA!🇪🇸 María Forero se corona campeona de Europa y el combinado español logra el oro por equipos en la categoría sub-20 de cross@atletismoRFEA 🔴 EN DIRECTO en @teledeporte y https://t.co/JVtZbP0u7B pic.twitter.com/T0aQK5hxJn — Teledeporte (@teledeporte) December 11, 2022

En los micrófonos de la Federación Española de Atletismo insistió en que "en el llano la veía mal, le hice algún cambio para probarla y como sabía en la primera cuesta había sufrido esperé a la segunda. Cambié el ritmo porque me sentía muy bien, mi cuerpo me lo pedía".

Todavía no era consciente de lo que había conseguido: "He entrado llorando en la meta, no me lo podía creer. Ha sido increíble".