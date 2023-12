2023, el año en el que Emilio Martín volvió a nacer frente al cáncer

Emilio Martín, bicampeón mundial y campeón europeo de duatlón, aseguró que despide un 2023 que para él ha sido el año en el que volvió a nacer pues superó "un puto cáncer".

Al deportista onubense le encontraron hace unos meses una masa cancerígena junto al hígado, fue operado para extraerla y está siendo tratado con quimioterapia, y paulatinamente está volviendo a hacer deporte.

En sus redes sociales, Martín detalló que este cáncer que, "si bien se operó sin problemas", ha hecho que "ahora tenga miedos que antes no tenía: todavía sigue dando la lata en forma de quimioterapia pero que si todo va bien se quedará atrás", dijo.

La enfermedad le está ayudando "a intentar disfrutar del presente sin pensar tanto en el futuro". A causa de esta situación entendió "de verdad que aquí estamos de paso y que somos vulnerables".

"2023 se acaba y aunque nunca he sido mucho de creer en los cambios cuando un año nuevo entra, esta vez si me apetece ver el 4 en el calendario", reflexionó Martín. "Por suerte o por desgracia este no será un año más en mi vida", expresó y agradeció el apoyo de su familia y amigos "por estar ahí en esta época tan difícil".