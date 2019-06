Emilio Martín, súpercontento por sumar otra medalla más a su extenso palmarés

Emilio Martín se mostró “muy contento” por sumar una nueva medalla a su palmarés, la cuarta en un Campeonato de Europa tras proclamarse subcampeón en el Europeo disputado en Rumanía.

El capitalino asegura que la carrera “fue dura; parecía que no iba a hacer tanto calor, pero al final ha hecho un poco más del que pensábamos, y eso ha provocado que el primer 5.000 no fuera tan rápido como se esperaba, y el grupo ha sido muy numeroso y compacto en esa carrera a pie”.

El tramo de la bicicleta tampoco ha resultado decisivo, ya que “al ser un circuito bastante sencillo no ha sido una carrera muy rápida, ha sido una bici más táctica que otra cosa, intentando guardar (fuerzas) al máximo para el último tramo”.

“En la última parte de 2,5 kilómetros a pie había que correr lo que se pudiera; la gente ha salido muy rápida de la última transición; yo he ido recuperando poco a poco y Benjamin Choquert se ha ido hacia delante cuando ha cogido la cabeza de la carrera, ha metido unos metros de distancia al pelotón y luego el grupo se ha parado un poco, y eso me ha permitido meterme en el grupo perseguidor. A falta de unos 800 metros para la línea de meta Luismi Berlanas ha cambiado de ritmo, me he ido detrás y cuando lo he pasado me he dicho que había que intentar llegar a meta con lo que había. Al final, segundo puesto y súpercontento por sumar otra medalla más”, concluye Emilio Martín.