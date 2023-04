Recogen firmas para que una curva del circuito Motorland Aragón se llame Hugo Millán

Súper Hugo sigue presente. La leyenda del joven piloto, que perdió la vida en 2021 en el Motorland de Aragón, es inmortal. Huelva no olvida a la joven promesa del motociclismo y quiere seguir reconociéndolo, por ello realiza una petición de firmas para que la curva 5 acoja un homenaje a Hugo Millán.

La familia del onubense reclama al circuito el reconocimiento en el lugar en el que perdió la vida con "algún tipo de placa" que habían prometido desde Motorland al entorno de Súper Hugo tras su fallecimiento. A través de la plataforma change.org, los familiares del piloto denuncian que "aún no han cumplido con la familia y el equipo" por ello realizan esta campaña de firmas. También, manifiestan la "sorpresa" por parte del actual director del Motorland de Aragón. El máximo responsable del circuito, José Luis Omella Griñón ha ordenado "quitar todo" del lugar donde el onubense perdió la vida.

El entorno de Súper Hugo ha pedido una explicación al director por su "mal" comportamiento a la hora de comunicarse con la familia tras la promesa del homenaje a Hugo Millán. En la petición de firmas explican que Omella Griñón fue "descortés, déspota y mal educado" negando la iniciativa "sin argumentos de peso".

Por estos motivos, el entorno del piloto fallecido ha puesto en marcha esta iniciativa para recibir el apoyo de todos y mostrar a Motorland Aragón que sí se debería realizar este gesto después de "haberlo prometido" y "aún más en estas circustancias" no solo haciéndolo "delante de las cámaras para quedar bien". Además, en el comunicado también se expresa que "si no se cumple" que el director de una "explicación lógica y coherente" de porqué no se realizaría el homenaje a Súper Hugo.

Desde change.org animan a los aficionados a las dos ruedas y, sobre todo a los seguidores de Hugo Millán que se unan a esta campaña para ayudar a la familia de SH44 para que se escuche esta propuesta.