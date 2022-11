Hugo Millán conquista los Onubenses del Año en el apartado de Deportes

Los lectores de Huelva Información han elegido al piloto Hugo Millán como ganador a título póstumo de los Onubenses del Año en su apartado de Deportes, premiando así la trayectoria y los valores del joven fallecido el 25 de julio de 2021 a los 14 años de edad, tras un trágico accidente en el circuito de Motorland en Aragón.

Superhugo nació el 13 de noviembre de 2006; a los 3 años ya estaba encima de una moto y su primer podio (un subcampeonato) llegó a los 6; se formó con Cuna de Campeones, la escuela de pilotos del Circuito Ricardo Tormo y fue progresando hasta que en 2021 marchaba líder y a punto de conquistar la Copa Europea de Talentos. Su siguiente paso era dar el salto al Mundial de Moto3.

Entre otros éxitos, brilló en el Campeonato del Mundo júnior FIM CEV Repsol, obteniendo dos segundas plazas, una pole y récord en el trazado mundialista de Cheste (Valencia); también obtuvo el subcampeonato de España de motociclismo en categoría premoto 3. Cuando más brillante se presentaba su futuro el destino se volvió cruel y tuvo un accidente que acabó con su vida.

A partir de ahí entró en la leyenda. Recibió honores y reconocimiento a nivel nacional e internacional, de pilotos de primer nivel como Marc Márquez, autoridades como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, o el alcalde, Gabriel Cruz… La capilla ardiente instalada en el Palacio de Deportes Carolina Marín fue testigo del paso de miles de onubense que quisieron darle su último homenaje, y desde entonces su familia ha trabajado para que perduren su memoria, sus valores y su legado.

Su corta pero intensa vida fue recogida en el libro ‘Hugo Millán. La Leyenda’ del periodista Fermín Cabanillas y la madre del piloto Ana Belén; y da nombre a un equipo de motociclismo (SMH44 Team) y otro de fútbol sala. Además, el día 12 de este mes se inaugurará un monumento en Huelva y están previstos diversos proyectos a corto y medio plazo para recordar a este campeón que llevó el nombre de Huelva por toda España y a nivel internacional.

Ana Belén Gracia Cortés, madre de Hugo Millán, asegura que el premio Onubense del Año en la categoría de Deportes “es un orgullo que lo hayan elegido a él y no sólo por su talento, que le sobra y lo ha demostrado dejando a Huelva en lo más alto, sino por la huella tan grande que ha dejado, por sus valores, su carisma… siempre voy con la cabeza alta por ser su madre y estoy muy contenta con este premio”.

“Significa que el trabajo de todos estos años sigue dando sus frutos. El mismo día que ocurrió el accidente había firmado con un equipo puntero para competir la siguiente temporada en el Mundial de Moto3 y había muchas escuderías interesadas en él. Eso lo logró saliendo de Huelva, lo que tiene mucho mérito porque no es una ciudad donde el motociclismo tenga mucha tradición y el que lo ha proyectado a nivel internacional ha sido Hugo, que se ha convertido en una leyenda”, añade.

Este fin de semana es la proclamación de los 25 años de campeones del mundo de motociclismo y en el centro del cartel conmemorativo está Hugo, junto a Marc Márquez, Fabio Quartararo… “él (SuperHugo) es un campeón del mundo, lo tenía hecho ese fin de semana, estábamos a la espera de celebrarlo pero no sabíamos que iba a llegar la tragedia”, recuerda.

Ha pasado ya más de un año del accidente y Ana Belén destaca “que Hugo se ha convertido en un referente, todos lo tienen como un ejemplo en sus vidas. A su corta edad lo había conseguido todo a base de lucha, constancia… y ayuda a muchas familias a pensar que los sueños, si se trabajan, se consiguen. Además, otros pasan por esta vida sin sentirse realizados y él tiene un legado precioso. Su lema era ‘Nunca te rindas, sé feliz’”, recuerda.

Su hijo llevaba a su ciudad por bandera y en el corazón. “La gente le decía que era muy difícil llegar a ser un número uno desde Huelva, pero él tenía claro que quería llegar a lo más alto desde aquí, para que cuando fuese campeón del mundo se escuchase el nombre de su ciudad. Me decía “si me empadrono en Barcelona o Valencia en pocos años se dirá que soy el piloto valenciano o catalán y no quiero perder mis raíces”. Todo se lo ganó a pulso, con una actitud buenísima acompañada de humildad, porque no es sólo trabajo y disciplina, él también tenía unos valores humanos incalculables. Mucha gente me reconoce por la calle como la madre de Hugo y los chiquillos me dicen que tienen el cuaderno de clase lleno de pegatinas de él y lo tienen como referente, y eso es un orgullo”.

Su legado continúa a través de un equipo de motociclismo y otro de fútbol sala. “Él dejó el trabajo hecho; su objetivo siempre era aprender y tener paciencia, porque cuando no se gana, se aprende. Esta temporada el SHM44 Team (las iniciales de Superhugo y el número con el que competía) ha obtenido unos resultados buenísimos, un equipo pionero salido de Huelva compitiendo en la categoría que disputada Hugo. A los chavales, tanto los de fútbol sala como los pilotos, les encanta competir bajo los colores de mi hijo, les motiva. Además, compañeros suyos del instituto lo siguen teniendo presente. Que no podamos verlo no quiere decir que no esté, él nos da fuerzas para seguir luchando, porque afrontaba la vida de la mejor manera posible, viendo siempre el vaso medio lleno; decía que todos los días son bonitos, sólo depende de cómo tu mente lo quiera ver”.

La madre del piloto onubense vivirá próximamente otro momento emotivo con la inauguración del monumento en Huelva a Superhugo. Estaba previsto para el 22 de octubre, pero ante la amenaza de lluvia y para no deslucir el acto, se ha aplazado al 12 de noviembre.

Entre los proyectos de futuro está “crear una ciudad del motor aquí en Huelva, con pistas de velocidad, de motocross… tenemos una climatología buenísima, pero Hugo no tenía posibilidades de entrenar aquí y teníamos que irnos fuera a hacer la pretemporada o donde hubiera un circuito en condiciones; él quería tener aquí esa ciudad del motor con gimnasio, un museo… todos los proyectos los hablaba con su padre, con su hermano y conmigo porque él tenía muy claro su objetivo, sabía que lo iba a conseguir y lo ha conseguido porque hoy por hoy sigue recogiendo los frutos y se le sigue recordando”, concluye Ana Belén.