La escultura con la que Huelva homenajeará a Hugo Millán

El Club Deportivo SuperHugo 44 ha presentado en Las Cocheras del Puerto de Huelva los detalles de la inauguración del monumento al piloto Hugo Millán, que será el sábado 22 de octubre en la rotonda en la que confluyen la Avenida del Decano del Fútbol Español y la Avenida Francisco Montenegro. Una cita que sería el colofón a una jornada dedicada al piloto y al deporte de las dos ruedas en general.

Para este acto, el club ha contado con la colaboración de varias administraciones públicas, entre las que se encuentra el Puerto de Huelva, autoridad con la que ha suscrito un acuerdo de colaboración tras la rueda de prensa.

Durante la presentación, la presidenta del club deportivo SuperHugo 44 y madre de Hugo Millán, Ana Belén Gracia, señaló su entusiasmo por la inauguración del monumento, agradeciendo a todos los que lo han conseguir “que otro proyecto de Hugo salga a la luz, otro sueño cumplido hecho realidad. Este es un tanto especial para nosotros ya que su estatua, su imagen quedara ahí para la perpetuidad y todo aquel que quiera visitarlo como tantas veces nos han preguntado puedan hacerlo”, ha dicho.

Para ello, el lugar elegido es perfecto, porque es “un sitio idílico que tanto le gusta a nuestro piloto, en el que hemos dado muchos paseos junto a el, donde tanto le gustaba entrenar, donde tantos momentos hemos vivido, regalándonos siempre sus risa, su preciosa alegría, complicidad”, con lo que se trata de “un lugar que siempre nos ha trasmitido mucha paz, al que nos íbamos para desconectar para reponer fuerzas y regarnos de energía viendo ese maravilloso paisaje”.

Ana Belén ha dado las gracias a su hijo “y nunca me cansaré de hacerlo, por enseñarnos tanto, por enseñarnos a ser felices, por enseñarnos a vivir y darnos cuenta de lo que realmente importa, por enseñarnos a vivir el momento, el aquí y el ahora”.

Mucha gente alrededor de Hugo ha hecho posible que se levante este monumento, con especial mención a Julián Rodríguez, de la empresa Julypool, que se ha encargado de sufragar los gastos: Esto no se hace ni por patrocinio, ni por publicidad, sino por cariño a Hugo y su familia, que para mí es muy significativo por todo ese Amor, cariño que desprende. Me robó el corazón desde el minuto cero y siempre lo he hecho por ayudarlo en su carrera deportiva, y seguiré haciéndolo en sus proyecto, ya que lo quiero como si fuera mi familia”.

La importancia del homenaje

Por otro lado, la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la importancia de inaugurar este monumento: “Es un honor que la familia y el club de Hugo Millán hayan querido situar el monumento en el Paseo de la Ría, donde permanecerá siempre y será recordado. El monumento a Hugo debe estar en Huelva para destacar su figura, la de un joven con valor y con gran capacidad de esfuerzo y superación”. También quiso subrayar el coraje tan grande que tiene Ana: “Me emociona su entrega”, ha dicho.

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores, ha querido poner de manifiesto “el total respaldo para hacer realidad este gran homenaje, un auténtico reconocimiento de toda la ciudad, que, sin duda, se merece para que su recuerdo permanezca intacto entre los onubenses, y para que su leyenda esté presente para siempre en Huelva, la ciudad que llevó con tanto orgullo y con esa sonrisa con la que todos lo recordamos”.

Todo se prepara para que la jornada del 22 de octubre sea la de un gran homenaje para el piloto más importante de la provincia de Huelva, cuando se descubra el monumento que ha salido de las manos del escultor palmerino Martín Lagares.