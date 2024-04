El Ciudad de Huelva saca a relucir su mejor versión de la temporada (96-75)

El Ciudad de Huelva llegaba a la primera ronda del playoff de ascenso a LEB Oro. Lo hacía en una tarde de sábado primaveral, casi veraniega, recibiendo al OCA Global - CB Salou, equipo que finalizó cuarto en liga regular Este. El Pabellón de Deportes Carolina Marín reflejaba una muy buena entrada, demostrando las ganas que tenía la ciudad de disfrutar de baloncesto. Tras ir de menos a mucho más, los pupilos de Íñigo Núñez se marchan al partido de vuelta con una ventaja de 21 puntos, algo que no deben dejar escapar para avanzar a la siguiente ronda en busca de un sueño que si bien parecía lejano, hoy se han encargado de demostrar que es más posible que nunca.

El partido comenzó muy igualado. El Ciudad de Huelva realizaba buenas defensas e intentaba llevar el peso del partido. Chabi Yo con un mate desatascó el encuentro de forma espectacular. A partir de ahí, Munford tomó las riendas del conjunto onubense y se marchó al banquillo con siete puntos antes de terminar el primer cuarto. Tras un toma y daca en el resultado, el Salou se marchó con un punto de ventaja al terminar el primer acto. Todo estaba por decidir ante un Carolina Marín que apretaba más que nunca.

El segundo cuarto comenzó a tomar el color azul del Ciudad de Huelva. Javier García empezaba a demostrar el por qué de su fichaje tomando las riendas desde la base como si de un veterano se trataba. La falta de acierto del Salou, motivada en parte por la buena defensa de los azules, provocó que la distancia para los locales se ampliara a los nueve puntos. No obstante, a partir del tiempo muerto solicitado por el técnico del cuadro catalán, la balanza comenzó a decantarse en favor de los visitantes. Bieshaar demostró el tipo de jugador que es y se echó el equipo a la espalda. Los catalanes buscaron continuamente a Niang y el marcador se apretó hasta los dos puntos de distancia. Finalmente, un par de rebotes ofensivos permitieron al Ciudad de Huelva tener prácticamente íntegro el último minuto del segundo cuarto, finalizando 40-38 al descanso y elevando la ilusión de un público que se entregaba a su equipo.

El tercer cuarto fue otra historia para el Ciudad de Huelva. Dos triples consecutivos de Ander Urdiain nada más comenzar la contienda hacían presagiar que habían salido del descanso más motivados que nunca. De nuevo, una férrea defensa local junto al acierto en el rebote hicieron que los locales se fueran casi a los dobles dígitos de ventaja. No obstante, el Salou respondió con otros dos triples para acercarse a seis puntos, algo que no fue ni mucho menos impedimento para que el conjunto entrenado por Íñigo Núñez también contestara. David Gómez y Javi García, los hombres más destacados de los onubenses, llevaron el delirio al Carolina Marín finalizando el tercer cuarto con una ventaja de once puntos: 65-54.

El último cuarto no podía comenzar mejor. Triple de Cebolla, pasos de un jugador visitante y nueva posesión local para un pabellón que enloquecía ante la posibilidad de seguir aumentando una distancia que ya era considerable en el marcador. Ortiz, que apenas había conseguido anotar cuatro puntos durante el partido, se puso la capa de superhéroe y destrozó al Salou desde la línea de tres con cuatro triples en apenas dos minutos. El pabellón se vino abajo. El Ciudad de Huelva, a través de Ortiz y Ander Urdiain, dinamitó el partido desde la zona exterior y aumentó la ventaja hasta los 25 puntos.

El rebote defensivo y el acierto desde la línea de tres resultaron claves para que la eliminatoria quedara prácticamente encarrilada en el partido de ida. Aguilar, el jugador más destacado de los catalanes con diferencia, se empeñó en reducir la distancia con un par de triples. Sin embargo, como si de una película se tratase, Urdiain se encargó de enchufar otro triple sobre la bocina para instaurar el definitivo 96-75. El Ciudad de Huelva tendrá que defender la ventaja de 21 puntos el próximo domingo a las 18:15 en Salou, una renta que no se puede escapar bajo ningún concepto.

CIUDAD DE HUELVA (96): Ortiz, A. (16), Urdiaín, A. (14), Chabi Yo, S. (2), Orizu, P.I. (3), Gómez, J.D. (19), Herrera, Á. (3), Cebolla, J. (8), Ristori, F. (2), Munford, R. (11), Sow, P. (2), García, J. (16)

OCA GLOBAL - CB SALOU (75): Aguilar, V. (22), Montero, I. (2), Mayo, I. (13), Aso, P. (5), Pretel, E.D. (2), Niang, W. (4), Bieshaar, O.J. (9), Bouzán, A. (5), Barksdale, C.J. (6), Navais, A. (7)