El Ciudad de Huelva recibe este sábado al colista, el Damex Udea Algeciras

Tras la derrota de la semana pasada ante el Starlabs Morón, el Ciudad de Huelva Gestia se enfrenta al colista del grupo, que no por serlo es más fácil de vencer en virtud de sus últimos resultados, ganar 88 a 78 a un rival difícil como el Juventud Alcalá, competir a Bueno Arenas, el tercer clasificado, y perder de 9. Ganar de 1 al Melilla o perder de 1 ante el segundo clasificado, el CB Starlabs Morón, ponen de relieve a quién nos enfrentamos. Y es que el Damex Udea Algeciras ha sufrido una restructuración importante empezando por la sustitución de su entrenador y el refuerzo de su plantilla con jugadores como el estadounidense Arnold Wayne, el danés Eleraky Sami, etc., en definitiva, no es para nada el equipo al que nos enfrentamos en la primera vuelta y al que vencimos por 75 a 82.

Será un partido igualado y difícil que se decidirá por detalles y que los de Íñigo Núñez están preparando a conciencia para conseguir una nueva victoria que permita al equipo mantenerse en las posiciones altas de la tabla. El Ciudad de Huelva Gestia está clasificado en quinta posición igualado en victorias y derrotas al cuarto clasificado, el Zornotza.

Los jugadores se encuentran en buen momento de forma y dispuestos para encarar este nuevo reto que podrá disfrutarse este sábado a las 19:30h en el Palacio de Deportes Carolina Marín, y que podrá verse en el canal Huelva TV y online por Canal FEB previo registro.