La crisis del coronavirus deja a Chamba sin participar en el Ultraman de Arizona

Uno de los deportistas onubenses perjudicados por la crisis sanitaria del coronavirus es el atleta valverdeño Juan Bautista Castilla Chamba, cuya competición en el Ultraman de Arizona (Estados Unidos), prevista para el fin de semana del 27 al 29 de marzo, se ha visto suspendida.

La de Arizona iba a ser su sexta participación en una Copa del Mundo, en la que ha logrado subirse al podio en más de una ocasión. La prueba estadounidense incluía 10 kilómetros a nado, 423 kilómetros en bicicleta y 84 a pie. Distancias que el deportista valverdeño había entrenado durante los últimos 15 meses.

“Es bastante duro, porque llevo preparándome esta prueba durante muchísimos meses, era mi sexta participación en una Copa del Mundo y ahora veo mi sueño truncado”, afirma Chamba, quien iba a acudir a la carrera acompañado por tres miembros de su equipo. La organización le exigía un total de cinco, por lo que allí tenía esperándolo otras dos personas que, casualmente, tienen descendencia de Bonares.

“Quería estar en Arizona compitiendo, pero entiendo que lo más importante es la salud”, asegura el triatleta, que revela que su familia se ha alegrado por quedarse en casa: “Al final, todo el mundo se alegra de que no haya ido”.

Al peso emocional de no poder participar, se suma el montante económico que pierde Juan Bautista Castilla con esta cancelación. “El dinero invertido supera los 20.000 euros. Afortunadamente, al suspenderse la cita, he podido recuperar gran parte, como lo pagado por la casa o por el coche; sin embargo, sí tengo que abonar los intereses de los préstamos que he firmado para poder competir”.

Antes de conocerse la cancelación del Ultraman de Arizona, Chamba intentó lo imposible por viajar a Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump cerrara las fronteras: “Quise llegar al país a través México, pero el consulado español me dio todas las negativas posibles. Me decía que era un riesgo, porque me podía quedar atrapado o en cuarentena”.

Chamba lamenta la situación, sobre todo, por su estado de forma. “Me encuentro mejor, más fuerte, más rápido y más resistente que nunca. Mi entrenador me lo decía: Estás como el vino, mientras más viejo, mejor”. Tras la suspensión, respiró más tranquilo, ya que lo único que no quería era perder su lugar en el ranking mundial. “Empezar de nuevo iba a ser muy duro”, explica.

Todas no son malas noticias para el deportista valverdeño. La organización le ha confirmado que se aplaza la competición al fin de semana del 13 al 15 de noviembre y en principio estará allí. “Ahora, tengo todo el tiempo del mundo para volverme a preparar”, dice Chamba, quien se muestra comprometido con la crisis del Covid-19: “Tenemos que ser coherentes, pedir prudencia, estar unidos, quedarnos en casa e ir todos a una como solución para que el virus se erradique”.