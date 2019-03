Valverde del Camino acoge este fin de semana el Campeonato de España y de Andalucía de Enduro, por lo que volverá a convertirse en la Catedral del Enduro para disfrutar de los mejores pilotos del panorama nacional y andaluz que compiten en estos campeonatos.

Los mejores pilotos y los grandes equipos ya se encuentran en el paddock instalado en la Avenida Alcalde Américo Santos. Se ha podido ver por la zona a multitud de aficionados que han comprobado en primera persona cómo los mecánicos ponen a punto las motos de cara a la competición.

Este año, una de las principales novedades es la celebración hoy de una especial extrema nocturna en el Cabecito Pelao (20:30). “Queremos aprovechar que ya estarán en Valverde los mejores pilotos y las mejores marcas para hacer esta exhibición espectacular”, destacaba la presidenta del Motoclub Valverdeño, Azucena Delgado.

Otra de las primicias que introduce el Motoclub Valverdeño es que la especial de las Tres Encinas no será cronometrada. Al respecto, la presidenta ha detallado que “va a ser una zona de paso, pero no controlada, para que los pilotos no tengan presión por subir y puedan dar espectáculo y el público pueda ayudar como si fuese campo libre”.

El sábado y el domingo tendrán lugar las carreras. Comenzarán a las 9:00 con especial atención al paso de las motos por Ballesteros y el Cabecito Pelao. Este último es, para Delgado, el principal punto de interés de la competición, por encima incluso de las Tres Encinas, donde la ausencia del cronómetro ha restado emoción.

En la rueda de prensa de presentación del campeonato, el vicepresidente del club, José Manuel Azogil, resaltaba la seguridad que presidirá el paddock: “Esta visita se ha convertido en uno de los principales atractivos y, debido al público que se allí se concentra, este año la Federación estrena normativa para que se pueda realizar con la máxima seguridad”.

Por su parte, el alcalde, Manolo Cayuela, ha mostrado su satisfacción porque los tres días que dura el espectáculo del enduro “el nombre de Valverde del Camino estará en lo más alto gracias a la capacidad organizativa del Motoclub Valverdeño”. Las verificaciones técnicas y administrativas tendrán lugar en el mediodía de este viernes. La entrega de trofeos, después de cada carrera sobre las 16:00.