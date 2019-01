Valverde acogerá una prueba del Nacional de enduro en marzo

El Motoclub Valverdeño anunció que Valverde del Camino acogerá el fin de semana del 30 y 31 de marzo una prueba del Campeonato de España de Enduro. Lo ha adelantado la presidenta del club, Azucena Delgado, en una entrevista en Radio Valverde-Cadena SER, donde avanzó que esta cita contará con algunas novedades interesantes.Una de ellas es la realización de una exhibición especial extrema nocturna en el ‘Cabecito Pelao’ el viernes previo. “Queremos aprovechar que ya estarán en Valverde los mejores pilotos y las mejores marcas para hacer esta exhibición espectacular”, ha remarcado.Otra de las primicias de este año es que la especial de las ‘Tres Encinas’ no será cronometrada. Al respecto, la presidenta ha detallado que “va a ser una zona de paso, pero no controlada, para que los pilotos no tengan presión por subir y puedan dar espectáculo y el público pueda ayudar como si fuese campo libre”.Es pronto para diseñar la carrera, pero Delgado ya ha anunciado que el paddock volverá a instalarse en la Feria de Muestras (FeMu) y que el Motoclub Valverdeño trabaja para introducir un sistema GPS que controlará el paso de los pilotos por el campo.