Cartaya-Cabecense: Partido con tintes de final en toda regla

Las dos derrotas seguidas no deben condicionar el espíritu del Cartaya. Entre otras razones porque ya conoce el camino del levantamiento. Nadie mejor que el conjunto de Limón conoce el infierno. Y en lo que va de temporada siempre salió seguro y hasta sonriendo a veces. En Ceuta, algo que les ocurre a muchos, no tuvo el día y ya va siendo hora de que aquella plaza se someta a estudio. Es como si un espíritu invadiese a los equipos una vez atravesado el Estrecho. Da igual el potencial que tengan. Casi todos pasan por el aro.

Los de Limón tienen 27 puntos y reciben al Cabecense, que se dibuja, a este punto, como el enemigo número uno del estado de bienestar cartayero. Los de Las Cabezas de San Juan son penúltimos con 17 puntos pero no están muertos. De hecho, ninguno de los de abajo lo están. Y ese es el peligro. Porque igual que el Cartaya piensa que ganar es dar un paso de gigante, el pensamiento de ellos pasa porque venciendo es como ganar más de media vida. Y ambos se cargan de razón. Luego el partido es como una final y ya lo dijo Limón hace tiempo, como previendo lo que venía: “son todos los partidos finales para nosotros”. Imaginen lo que piensa el entrenador del Cabecense.

El Cartaya volverá a su apuesta por la segunda línea para pensar en marcar goles, una fórmula que le condujo a la resurrección y que le permitió ganar tres partidos de forma consecutiva. Deja claro este campeonato que si no anotan los del centro del campo, el equipo no gana. Ellos son la clave para el objetivo, con la suma en el trabajo de todos los demás.

El Cabecense es un rival que se hace especialmente fuerte en su campo y que a veces flaquea fuera de casa. Esa es su espina al mismo tiempo que su dolor de cabeza. Es imposible ganar todos los partidos de casa y se antoja necesario vencer a domicilio, cuestión mayor para los sevillanos si quieren salvarse.

En todo caso, también, haría mal el Cartaya en dar la cita por hecha antes de que la pelota comience a dar vueltas. El Cabecense es consciente de que se le agota el tiempo y no quiere perder ni un solo minuto, luego no pondrá las cosas fáciles. Y el todo caso, también, da la impresión de que en el partido pasará lo que proponga el Cartaya. Así que el conjunto de Limón tiene la palabra. Y no le queda otra que asumirla para volver a sonreír.