Cartaya - Bollullos: Derbi sin desperdicio este sábado en el Municipal Luis Rodríguez Salvador

Los derbis suelen ser impredecibles. Da igual tu estatus o tu estado de forma. Da igual tu posición en la tabla o tus aspiraciones. Es como que los envolviese algo intangible que escapa al control del ojo humano, por muy entendido que sea en la materia. A todo ello hay que sumar que difícilmente se presencia un duelo de puertas abiertas, de esos de lanzarte cuesta abajo sin frenos. Generalmente son citas de pizarra, de movimientos de ajedrez, de pensar mucho antes de arriesgarse a que te retraten. Apuntado esto, nunca se pierde la esperanza de que se descamise, que los protagonistas pasen de las indicaciones encorsetadas y se pongan a jugar al fútbol. A ver si esta es la buena.

Sobre el papel hay que matizar que se miden dos polos opuestos en concepción del desarrollo en torno a una pelota. Por un lado, en el bando local prima la defensa y la verticalidad, lo que pone a los centrocampistas en papeles secundarios. Defensa-ataque sin pagar peajes ni pasar fronteras. Solo cuando el Cartaya, en época reciente, se ha puesto por delante se le ha visto la gracia en la medular, como por ejemplo del día del Rota. Todo lo demás, esencialmente fuera de casa, ha sido rumbo norte sin mediar palabra.

En el otro lado, todo lo contrario. Al Bollullos le da igual jugar fuera que en casa. Su propuesta no se negocia. La producción de su centro del campo es la más fructífera de la categoría. Sus centrocampistas son los que más toques dan de largo. Eso indica que la masticación de las jugadas es su seña de identidad. Si todo eso se confirma, entonces nos pondremos ante dos estilos extraordinariamente opuestos. El debate de siempre, fútbol de toque o fútbol de vértigo sin digerir la comida. Veremos.

Después está las posiciones de ambos en la tabla. El Cartaya, algo habitual desde que comenzó la temporada, se mueve en el filo 20 partidos después y ganar es una necesidad porque sigue coqueteando con los puestos de descenso. Según los condales, el objetivo es el mismo con el que comenzó la Liga, la permanencia. Sin embargo, aunque no lo digan, tienen a tiro de periscopio las posiciones de privilegio más relevantes, a un suspiro de ingresar en puestos de play-off. Como ven, aparte de ser un derbi con todo lo que eso comporta, lo que hay en juego no es cualquier cosa; la grandeza y la supervivencia.

Juanma Rodríguez tiene la importante baja de Franci Ruiz pero el entrenador podrá contar con los nuevos fichajes, Enpuny y Cornago, aparte de Ulloa, que ya debutó en Lebrija. Las incorporaciones no mitigan la carencia porque solo tiene a dos centrales específicos, Barragán y paco Benítez y ambos son zurdos. En Lucena cometió el error de cambiar a Paco de posición y eso anuló por completo al equipo porque se quedó sin salida de balón. Se espera, si apuesta de nuevo por Barragán, que esta vez se imponga el sentido común. Eso sí, Mario Rodríguez, que conoce a la perfección al Cartaya, ya ha tomado nota del asunto y seguramente tenga preparado el antídoto, por lo que Juanma, cuyo conocimiento del Bollullos es también total, tendrá que inventarse algo para que el rival no le adivine el truco.

Fernando Vargas no estuvo en Lebrija por molestias musculares. Si está disponible volverá al once y por lo tanto habrá cambios aparte de la ausencia de Franci Ruiz que es forzosa por sanción. Así el asunto y pendiente de las modificaciones y los debuts que se puedan producir, el once más probable será el formado por Marco Montaño en la puerta, Manuel y Novoa en los laterales, con Barragán o Pepe y Paco Benítez en el centro de la defensa y con Ulloa y Juanma Galán en el medio. Fernando Vargas a un costado, Cornago en el opuesto, el enganche para Lolo y la punta del ataque para Diego Vargas.

Se espera una gran entrada y muchos aficionados procedentes de Bollullos, por lo que el ambiente está asegurado. Todo lo demás depende de los futbolistas, que serán los que tengan la última palabra más allá de las consignas iniciales.