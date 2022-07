Adrián Andivia y Raquel Pérez se imponen en la Carrera Laguna El Portil

Adrián Andivia Soto y Raquel Pérez Serrano fueron los ganadores absolutos de la primera edición de la Carrera Popular Entorno Laguna de El Portil, organizada por el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Punta Umbría. La prueba pedestre se celebró durante la tarde del viernes, día 8, en El Portil, con una buena participación, cubrieron los atletas distancias entre 60 metros y 3.000 metros.

Por categorías los tres primeros clasificados fueron, en pequeños, Leo Domínguez García, Juan Antonio Nadales Páez y Manuel Ruíz Cortés; y en femenina Luisa López Rueda, Vera Manga Roa y Martina Martín López. En sub 8 prebenjamín, Marcos Mateos Moreno, Mario Gil Delgado y Daniel Gómez Maestre; y Jara Rodríguez Carrasco, Ariadna Montejo Martos y Carmen Nadales Páez.

En sub 10 benjamín, Joan Denis Stefan Dragan, Juan Carlos Retamales Estévez y Salvador Martín Barroso; y Paula Mateo Moreno, Ainara Gil Delgado y Lucía Robles Conde. En sub 12 alevín, Alejandro Blanco Núñez, Mario Selfa Sánchez y Juan Gómez González; y Claudia Ruiz Cortés, Alicia Gangoso Klock y Leire Romero Zamorano. En sub 14 infantil, Andrés Julián Estefan, José Aragón Pérez y Manuel González Rodríguez; y María Núñez Jaime.

En sub 16 cadete venció Luis Flores González; y en femenina Alba Rodríguez Domínguez y Laura Jover Moreno. En sub 18 juvenil, Gabriel Villegas Domínguez. En sénior, podio con Jorge Márquez García, Álvaro Pérez Romero y Javier Murillo Nevado; y en femenina, con Paula Giralt y Silvia Suárez. En veterano + 30, Daniel Andivia Soto, Juan Carlos Retamales y Álvaro Romero Hernández; y Raquel Pérez y Melania Rubio.

En veteranos más 40 los mejores fueron Quique Asensio, Juan Fernández Gómez y José Antonio Rodríguez Díaz; y en femenina Naria Mohamed, Sande klock e Inés Moreno González. Menciones especiales por veteranía a Juana de las Flores Gómez, Manuel Núñez, Emilio Giralt y Manuel Villegas Cordón.