Carolina Marín no quiere agobiarse con el Mundial de agosto

Carolina Marín, campeona olímpica, del mundo y de Europa, dijo estar "contenta" con la recuperación que está llevando a cabo de su rotura en la rodilla derecha y declaró que no quiere agobiarse con su vuelta para el Mundial de agosto, puesto que el gran objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La onubense, de 25 años, se recupera de una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se produjo hace dos meses y medio en un torneo en Yakarta (Indonesia).

"Una vez que salí del hospital me dije, ahora hay que buscar otro camino diferente y otra superación. Llevo dos meses y medio desde la operación y hasta los tres meses estaré con muletas. La recuperación en la piscina me esta ayudando mucho y me está dando más movilidad y más confianza", dijo Marín.

El objetivo principal de la jugadora onubense son los Juegos de Tokio 2020, aunque no descarta, si se encuentra bien, disputar el Mundial de Basilea (Suiza) del 19 al 25 de agosto.

"Estoy recuperándome; no quiero competir y recaer" asegura Carolina

"Estoy entrenando más que antes y lo prioritario es la rodilla, pero hay que controlar las cargas. Estamos entrenando toda la parte mental para que cuando vuelva a la pista estar preparada", declaró Marín, que ya sueña con la medalla de oro en Tokio.

"El gran objetivo es la medalla de oro en Tokio. El camino es complicado, porque es la primera vez que paso por el quirófano, pero nunca he estado sola y puedo decir que tengo un equipo detrás que desde que me lesioné está conmigo", confesó Marín, durante un acto en la sede de Toyota.

"Estoy recuperándome y me sigo sin marcar plazos porque no quiero agobiarme para el Mundial. No quiero competir y recaer. Una vez que empiece hasta los Juegos quiero ir del tirón y a por el oro sin ninguna duda", comentó