Carolina Marín, más dentro que fuera del Campeonato del Mundo

Carolina Marín tiene cada vez más opciones de disputar el Campeonato del Mundo de bádminton que se disputará en Basilea (Suiza) del 19 al 25 de agosto, en el que será el último Mundial antes de que se dispute en Huelva en 2021, puesto que en 2020 no se celebra al ser año olímpico.

La jugadora onubense se lesionó en la rodilla el pasado 27 de enero en la final de Indonesia y dos días después fue operada, estimándose la recuperación en unos seis meses. A partir de ahí ha ido anotando fechas claves en su recuperación. El 28 de enero ya dejó claro que “toca prepararse para la batalla más difícil, pero no tengo dudas de que volveré más fuerte”. En su última visita a Huelva comentó que todo va por buen camino.

Hace cuatro días Carolina Marín dejó en su twitter dos palabras: “This feeling...” junto a una sonrisa y una raqueta de bádminton. Dos días después añadió: “ Día 130 (desde que se operó). Creo que no se me ha olvidado cómo se jugaba a esto”, junto a una cara sonriente y un video de 49 segundos en el que resume todos los pasos dados hasta ahora, desde que empezó con muletas, hasta el trabajo de recuperación en la piscina y la vuelta paulatina a los entrenamientos. Aunque no hay nada oficial, todo apunta a que la onubense está recobrando sensaciones y estará en Suiza para defender el título, ya que es la vigente campeona. Sólo acudirá si tiene opciones de victoria.

Carolina, pese a la larga inactividad (casi cuatro meses y medio) ocupa actualmente la 8ª posición del ranking mundial con 70.000 puntos, lejos de la cabeza: es líder Tai Tzu Ying (China-Taipei) con 96.226, seguida de la china Chen Yufei (90.365) y la japonesa Nozomi Okuhara (90.336).

El Mundial otorga 13.000 puntos al campeón, de ahí que a la onubense le interese competir. También está ya en vigor la carrera para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque la participación de Carolina es prácticamente segura si está bien físicamente. Si no suma los puntos necesarios para ir a los Juegos, la organización se reserva tres invitaciones en la categoría femenina, y casi seguro que una sería para Carolina dado su exitoso palmarés y el gran tirón que tiene en Asia.

La onubense, la mejor jugadora de la historia, ha sido campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, tres veces campeona mundial en los años 2014, 2015 y 2018;y cuatro veces campeona de Europa, en 2014, 2016, 2017 y la última hace poco más de un año en el Palacio de los Deportes de Huelva que lleva su nombre. Además, ha logrado dos Super Series Premier, el All England y el Abierto de Malasia, ambos en 2015, y entre los grandes sólo le queda por conquistar el Abierto de Indonesia y el Máster.