Carolina Marín sólo disputará el Mundial si está "para conseguir el oro"

La campeona olímpica, mundial y europea de bádminton Carolina Marín, lesionada en la rodilla derecha en enero, aseguró este lunes que su recuperación transcurre “bastante bien” pero indica que solo intentará disputar el Campeonato del Mundo que se celebrará en agosto en Basilea (Suiza) si físicamente está “para conseguir el oro”.

La reina del deporte onubense señala: “No sé si llegaremos al Mundial, si llegamos yo ya he comentado que quiero llegar para conseguir el oro, no solo para competir, y si no volveré en el próximo torneo que lo tengo en septiembre”, explicó en Madrid después del acto de presentación de la plataforma televisiva LaLigaSportsTV.

La volantista de Huelva comentó que para ella “el Mundial no es solo participar”, sino que si está tiene que “ir a ganarlo”. “Es un riesgo, yo me autopresiono, por eso preferiría competir en el siguiente torneo que lo tengo en septiembre”, reiteró.

La onubense se sometió el 29 de enero a una intervención quirúrgica por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Marín se mostró “muy contenta” por cómo está transcurriendo la recuperación de la intervención quirúrgica a la que se sometió el 29 de enero para solventar la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que se le produjo en el transcurso de un partido contra la india Saina Nehwal, dos días antes. “La recuperación va bastante bien, estoy muy contenta por el procedimiento y por cómo reacciona mi cuerpo. Llevamos siete semanas, la rodilla está reaccionando muy bien, hasta los tres meses no podemos tomar riesgos porque es cuando se consolida la plastia con el ligamento”, explicó la tricampeona mundial. Marín, que fue operada en la Clínica Cemtro de Madrid por los doctores Pedro Guillén, Tomás Fernández Jaén, Ramón Navarro e Isabel Guillén, aseguró que incluso los facultativos le dicen que en su recuperación va “más rápido de lo normal”, lo cual puede ser peligroso porque pueda tomar riesgos excesivos. “Lo peligroso es tomar riesgos, que no se me olvide que estoy lesionada para que no haya ninguna caída, ningún golpe en esa rodilla”, añadió.

La campeona onubense, que va a comenzar el próximo septiembre un curso superior en dietética y nutrición, apoyó el proyecto de LaLigaSportsTV, una plataforma televisiva de retransmisión de contenidos polideportivos puesta en marcha por la patronal del fútbol profesional. “Me parece un proyectazo, es la primera vez que se hace algo así en el deporte español. Todos los deportes vamos a conseguir que la gente nos siga con más facilidad”, dijo.